Lannert Judit: Manipulatív felvétellel hergel ellenem a Fidesz és a KDNP

A KDNP és Fidesz egyes politikusai, illetve propagandistái napok óta hazudoznak rólam, egy manipulatív felvételt terjesztve. Színtiszta manipuláció ugyanis, hogy egy 2023. márciusában adott rádióinterjúmból összevágnak egy rövid részletet, majd azt miniszteri megszólalásnak beállítva félremagyarázzák – írta közösségi oldalán az oktatási miniszter. Lannert Judit szerint aki megnézi a teljes interjút, látni fogja, semmi sem igaz a valótlan állításokból. „Nem is szerettem volna minderre reagálni, mert ez ugyanaz a szint, mint amikor mesterséges intelligencia segítségével képeket hamisítanak rólam” – jegyezte meg.

Lannert Judit

Fotó: Facebook/Lannert Judit

Lannert Judit: Ez az elmúlt 16 évből is jól ismert gyűlöletkeltésre építő propagandalogika

A tárcavezető sajnálja, hogy „a KDNP párpolitikai érdekből próbálja hergelni a pedagógusokat. Ez az elmúlt 16 évből is jól ismert gyűlöletkeltésre építő propagandalogika”. Emlékeztetett rá, hogy a KDNP-nek kormányzó pártként része volt „az oktatás lezüllesztésében: elvették a tanárok szabadságát, jogait, felesleges adminisztratív terhekkel büntették őket, és kirúgatták, megalázták és megszégyenítették azokat a pedagógusokat, akik mindezek ellen tiltakoztak.”

Mint arról az Origo beszámolt, Rétvári Bence KDNP-frakcióvezető elfogadhatatlannak nevezte Lannert szavait, akit emiatt távozásra szólított fel. A KDNP több mint tízezer aláírást gyűjtött egy nap alatt Lannert Judit oktatási miniszter – három évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott – tanárokról szóló véleménye miatt. Rétvári Bence Facebook-oldalán közölte: nyílt levélben fordult a pedagógusszakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt.

