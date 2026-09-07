Lannert Judit közölte: azonnali hatállyal kirúgták a gyermekbántalmazási ügyben érintett gyógypedagógust

Lannert Judit közösségi oldalán számolt be arról, hogy a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskolában dolgozó gyógypedagógust szeptember 4-én azonnali hatállyal felmentette az intézmény vezetője. A miniszter szerint ugyan a pedagógus érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett, de a Fóti Gyermekotthonban történt gyermekbántalmazási ügyben érintett volt.

Lannert Judit elfogadhatatlannak tartja, hogy az igazgató nem mérlegelt más szempontokat az alkalmazás előtt (Fotó: Facebook/Lannert Judit)

Lannert Judit az igazgató felelősségét is vizsgálja

A gyógypedagógust az igazgató 2026. augusztus 20-a után vette fel az iskolába.

Lannert Judit hangsúlyozta, hogy a pedagógusokat az intézményvezető választja ki és nevezi ki, ezért elfogadhatatlannak tartja, hogy az igazgató nem mérlegelt más szempontokat az alkalmazás előtt.

A miniszter közlése szerint az érintett neve nemcsak a közösségi médiában jelent meg, hanem február óta vizsgálati eljárás is folyamatban van vele szemben gyermekbántalmazási ügyben.

Lannert Judit ezért az eset hátterének azonnali kivizsgálását kérte, és visszavonta az iskola igazgatójának vezetői megbízását is. A tárcavezető szerint az ügy egy olyan rendszerhibára mutat rá, amelyet sürgősen kezelni kell.

A pedagógus ugyanis adminisztratív szempontból megfelelt, többek között érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezett. Lannert Judit szerint ez azonban önmagában nem lehet elegendő egy gyermekekkel foglalkozó szakember kiválasztásakor.

A miniszter közölte: a jövőben az erkölcsi bizonyítvány megléte nem lehet az egyetlen szempont egy ilyen vezetői döntésnél. Szerinte olyan megerősített jelzőrendszerre van szükség, amely a vezetői autonómia tiszteletben tartása mellett minden kinevezés előtt alaposabb háttérképet biztosít.

Lannert Judit egyúttal a korábbi gyermekvédelmi ügyekre is visszautalt, és élesen bírálta a Fidesz-KDNP korábbi kormányzásának gyermekvédelmi és oktatáspolitikai gyakorlatát. A miniszter szerint ennek a működésnek „csírája sem maradhat” a magyar oktatási rendszerben. A tárcavezető azt várja az ország valamennyi intézményvezetőjétől és tankerületi vezetőjétől, hogy döntéseik során mindenekelőtt a gyermekek érdekeit tartsák szem előtt.