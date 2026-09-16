Lannert Judit szerint a közösségi média már a középosztály gyerekeit is lebutítja

Lannert Judit a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt a PISA-felmérések eredményeiről, a közösségi média gyerekekre gyakorolt hatásáról és a magyar közoktatás tervezett átalakításáról. A miniszter úgy fogalmazott, a közösségi média „lebutítja” a középosztály gyerekeit is, miközben szerinte a szülők szerepe meghatározó abban, hogy milyen hatások érik a fiatalokat.
Lannert Judit szerint a szülőknek is „le kell jönniük” a közösségi médiáról
A miniszter szerint a PISA-adatok azt mutatják, hogy világszerte éppen a legjobb hátterű gyerekek körében tapasztalható a legnagyobb romlás. Úgy fogalmazott, emiatt már társadalmi helyzettől függetlenül hasonló problémákkal kell szembenézniük a családoknak.
Lannert Judit szerint különösen fontos, hogy a szülők már egészen kisgyermekkorban sokat beszélgessenek gyerekeikkel. Arra is figyelmeztetett, hogy káros hatása lehet annak, ha már nagyon fiatal korban digitális eszközt adnak a gyermek kezébe. Szerinte a szülőknek saját médiahasználatukra is figyelniük kell, mivel a gyerekek az általuk látott mintákat követik.
A miniszter a magyar diákok teljesítményéről azt mondta, Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest.
Ennek okai között a közösségi média „túlburjánzását”, az olvasási szokások megváltozását, valamint a magyar oktatási rendszer túlzott kontrollját említette.
Kellenek tények ahhoz, hogy tanuljunk, de minél több tényt tuszkolunk bele a tananyagba, annál kevesebb idő van gondolkozni
– fogalmazott.
Az angol oktatási reform tapasztalataira hivatkozva azt mondta, szerinte álvita, hogy a tényszerű ismeretekre vagy az összefüggések megértésére kell-e helyezni a hangsúlyt. Kiemelte azt is, hogy a szövegértés fejlesztését nem lenne szabad az alsó tagozat végén lezárni.
Átalakítják a tankerületeket és a Klebelsberg Központot is
Lannert Judit az interjúban a közoktatás átalakításának több eleméről is beszélt. A tervek szerint a tankerületi központok a jövőben elsősorban koordináló szerepet kapnak, a Klebelsberg Központ pedig elveszíti kontrollfunkcióját, és kutató-fejlesztő háttérintézménnyé alakul.
A miniszter által ismertetett változtatások között szerepel:
- a tankerületi központok koordináló szerepének erősítése,
- új tankerületi vezetői pályázatok kiírása,
- az önkormányzatok képviselőinek bevonása a tankerületi tanácsokba,
- a Klebelsberg Központ kontrollszerepének megszüntetése,
- a Klebelsberg Központ kutató-fejlesztő háttérintézménnyé alakítása,
- a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítása,
- az iskolai segítő személyzet szerepének erősítése,
- a Nemzeti Alaptanterv átalakítása.
A pedagógusok teljesítményértékeléséről Lannert azt mondta, a korábbi rendszer túl szorosan kötötte össze a tanárok és a diákok teljesítményét, amit nem tart igazságosnak. Az új rendszerben szerinte a verseny helyett a támogatásra és a pedagógusoknak adott szakmai visszajelzésre kellene helyezni a hangsúlyt.
A miniszter az iskolai segítő személyzet helyzetét is problémának nevezte. Szerinte a magyar iskolarendszerből éppen azok a szakemberek, például pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek hiányoznak, akik érdemben tehermentesíthetnék a tanárokat.
Lannert Judit közölte, hogy átfogó oktatási stratégián dolgoznak, amelyhez új törvények elfogadására is szükség lehet, valamint a Nemzeti Alaptantervet is átalakítják. A miniszter azt szeretné, hogy a változtatások jelentős része már az év végére látható legyen, és a következő tanévben végbemenjen.