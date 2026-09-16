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lannert judit

Lannert Judit szerint a közösségi média már a középosztály gyerekeit is lebutítja

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A közösségi média túlzott használatát és az olvasási szokások megváltozását is a magyar diákok romló teljesítményének okai között említette az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint már a legjobb családi hátterű gyerekeknél is komoly visszaesés látható.
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Lannert Judit a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt a PISA-felmérések eredményeiről, a közösségi média gyerekekre gyakorolt hatásáról és a magyar közoktatás tervezett átalakításáról. A miniszter úgy fogalmazott, a közösségi média „lebutítja” a középosztály gyerekeit is, miközben szerinte a szülők szerepe meghatározó abban, hogy milyen hatások érik a fiatalokat.

Lannert Judit
Lannert Judit szerint a közösségi média a gyerekek teljesítményére is hat (Forrás: Pinterest)

Lannert Judit szerint a szülőknek is „le kell jönniük” a közösségi médiáról

A miniszter szerint a PISA-adatok azt mutatják, hogy világszerte éppen a legjobb hátterű gyerekek körében tapasztalható a legnagyobb romlás. Úgy fogalmazott, emiatt már társadalmi helyzettől függetlenül hasonló problémákkal kell szembenézniük a családoknak.

Lannert Judit szerint különösen fontos, hogy a szülők már egészen kisgyermekkorban sokat beszélgessenek gyerekeikkel. Arra is figyelmeztetett, hogy káros hatása lehet annak, ha már nagyon fiatal korban digitális eszközt adnak a gyermek kezébe. Szerinte a szülőknek saját médiahasználatukra is figyelniük kell, mivel a gyerekek az általuk látott mintákat követik.

A miniszter a magyar diákok teljesítményéről azt mondta, Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest.

Ennek okai között a közösségi média „túlburjánzását”, az olvasási szokások megváltozását, valamint a magyar oktatási rendszer túlzott kontrollját említette.

Kellenek tények ahhoz, hogy tanuljunk, de minél több tényt tuszkolunk bele a tananyagba, annál kevesebb idő van gondolkozni

– fogalmazott.

Az angol oktatási reform tapasztalataira hivatkozva azt mondta, szerinte álvita, hogy a tényszerű ismeretekre vagy az összefüggések megértésére kell-e helyezni a hangsúlyt. Kiemelte azt is, hogy a szövegértés fejlesztését nem lenne szabad az alsó tagozat végén lezárni.

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Átalakítják a tankerületeket és a Klebelsberg Központot is

Lannert Judit az interjúban a közoktatás átalakításának több eleméről is beszélt. A tervek szerint a tankerületi központok a jövőben elsősorban koordináló szerepet kapnak, a Klebelsberg Központ pedig elveszíti kontrollfunkcióját, és kutató-fejlesztő háttérintézménnyé alakul.

A miniszter által ismertetett változtatások között szerepel:

  • a tankerületi központok koordináló szerepének erősítése,
  • új tankerületi vezetői pályázatok kiírása,
  • az önkormányzatok képviselőinek bevonása a tankerületi tanácsokba,
  • a Klebelsberg Központ kontrollszerepének megszüntetése,
  • a Klebelsberg Központ kutató-fejlesztő háttérintézménnyé alakítása,
  • a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakítása,
  • az iskolai segítő személyzet szerepének erősítése,
  • a Nemzeti Alaptanterv átalakítása.

A pedagógusok teljesítményértékeléséről Lannert azt mondta, a korábbi rendszer túl szorosan kötötte össze a tanárok és a diákok teljesítményét, amit nem tart igazságosnak. Az új rendszerben szerinte a verseny helyett a támogatásra és a pedagógusoknak adott szakmai visszajelzésre kellene helyezni a hangsúlyt.

A miniszter az iskolai segítő személyzet helyzetét is problémának nevezte. Szerinte a magyar iskolarendszerből éppen azok a szakemberek, például pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek hiányoznak, akik érdemben tehermentesíthetnék a tanárokat.

Lannert Judit közölte, hogy átfogó oktatási stratégián dolgoznak, amelyhez új törvények elfogadására is szükség lehet, valamint a Nemzeti Alaptantervet is átalakítják. A miniszter azt szeretné, hogy a változtatások jelentős része már az év végére látható legyen, és a következő tanévben végbemenjen.

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