Lannert Judit szerint a közösségi média már a középosztály gyerekeit is lebutítja

Lannert Judit a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában beszélt a PISA-felmérések eredményeiről, a közösségi média gyerekekre gyakorolt hatásáról és a magyar közoktatás tervezett átalakításáról. A miniszter úgy fogalmazott, a közösségi média „lebutítja” a középosztály gyerekeit is, miközben szerinte a szülők szerepe meghatározó abban, hogy milyen hatások érik a fiatalokat.

Lannert Judit szerint a közösségi média a gyerekek teljesítményére is hat (Forrás: Pinterest)

Lannert Judit szerint a szülőknek is „le kell jönniük” a közösségi médiáról

A miniszter szerint a PISA-adatok azt mutatják, hogy világszerte éppen a legjobb hátterű gyerekek körében tapasztalható a legnagyobb romlás. Úgy fogalmazott, emiatt már társadalmi helyzettől függetlenül hasonló problémákkal kell szembenézniük a családoknak.

Lannert Judit szerint különösen fontos, hogy a szülők már egészen kisgyermekkorban sokat beszélgessenek gyerekeikkel. Arra is figyelmeztetett, hogy káros hatása lehet annak, ha már nagyon fiatal korban digitális eszközt adnak a gyermek kezébe. Szerinte a szülőknek saját médiahasználatukra is figyelniük kell, mivel a gyerekek az általuk látott mintákat követik.

A miniszter a magyar diákok teljesítményéről azt mondta, Magyarország leszakadóban van a környező országokhoz képest.

Ennek okai között a közösségi média „túlburjánzását”, az olvasási szokások megváltozását, valamint a magyar oktatási rendszer túlzott kontrollját említette.

Kellenek tények ahhoz, hogy tanuljunk, de minél több tényt tuszkolunk bele a tananyagba, annál kevesebb idő van gondolkozni

– fogalmazott.

Az angol oktatási reform tapasztalataira hivatkozva azt mondta, szerinte álvita, hogy a tényszerű ismeretekre vagy az összefüggések megértésére kell-e helyezni a hangsúlyt. Kiemelte azt is, hogy a szövegértés fejlesztését nem lenne szabad az alsó tagozat végén lezárni.