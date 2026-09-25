Mint arról korábban beszámoltunk, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy év végére elkészül a magyar oktatás új stratégiája. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő stratégia kiemelten foglalkozik majd a gyerekeket körülvevő digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligenciával.

Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan. Fotó: Facebook/Lannert Judit

A tervek között szerepel az új Nemzeti alaptanterv kidolgozása, egy átfogó szövegértés-fejlesztési program elindítása, valamint az iskolák módszertani és szakmai támogatásának erősítése. A miniszter szerint az új oktatási rendszert széles körű egyeztetésekre és többségi konszenzusra építik.

Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan

Az ellenzék nagy energiákkal bányássza ki régi megszólalásaimból azokat a részleteket, amelyeket kedvükre félremagyarázhatnak és kiforgathatnak. Az egyik legutóbbi ilyen, amikor még oktatáskutatóként a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszéltem. Mondandóm lényege az volt, hogy ha az iskolában nagy tétje van az eredménynek, ha abban mérjük a sikert, hogy ki tud minél több információt visszaadni, akkor mindenre a mesterséges intelligenciát fogják a diákok használni. A tanár mesterséges intelligenciával létrehozza a tesztet, a tanuló pedig ugyanazzal kitölti azt, és már sikerült is a gondolkodás és tanulás folyamatát kiiktatni

- írta pénteken Facebook-oldalán Lannert Judit.

A miniszter kiemelte, hogy nem az eredmény a legfontosabb, hanem a tanulás folyamata és az alkotás öröme. Szakmai megállapítása, amely mellett most is kitart, ha csak az eredményt értékeljük, azzal tönkretesszük a gyermekeink gondolkodását.

A zárt körben elhangzott beszélgetésben az általam használt focis hasonlat azonban valóban nem volt szerencsés, hiszen a győzni akarás a fociban és az iskolában nem ugyanaz.

- írta a miniszter.

Mint arról korábban beszámoltunk, az oktatási és gyermekügyi miniszter egy videófelvételen arról beszélt, hogy nem érti a magyar válogatott sikertelensége miatt érzett csalódottságot. Minderre Orbán Viktor csak annyit reagált: "Tisztelt miniszter asszony! Nem érteni kell, hanem érezni. Hajrá, magyarok!"

Megértem, hogy van, aki számára ez a rövid kiragadott részlet, pláne a lejárató kampányok tálalásában sértő lehetett. Megkövetem ezért minden olyan honfitársamat, akit ez a régi mondatom megbántott

- magyarázta Lannert Judit.