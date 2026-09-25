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Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan

9 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Lannert Judit felhívta az emberek figyelmét arra, hogy "ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan". Az oktatási és gyermekügyi miniszter kitért arra, hogy miért kerül be a magyar oktatás új stratégiájába a mesterséges intelligencia, valamint focis megjegyzésére is visszatért.
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lannert juditmesterséges intelligenciaoktatás

Mint arról korábban beszámoltunk, Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy év végére elkészül a magyar oktatás új stratégiája. A Vissza a jövőbe munkacímmel készülő stratégia kiemelten foglalkozik majd a gyerekeket körülvevő digitális környezettel, a közösségi médiával és a mesterséges intelligenciával.

Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan
Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan. Fotó: Facebook/Lannert Judit

A tervek között szerepel az új Nemzeti alaptanterv kidolgozása, egy átfogó szövegértés-fejlesztési program elindítása, valamint az iskolák módszertani és szakmai támogatásának erősítése. A miniszter szerint az új oktatási rendszert széles körű egyeztetésekre és többségi konszenzusra építik.

Lannert Judit: Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan

Az ellenzék nagy energiákkal bányássza ki régi megszólalásaimból azokat a részleteket,  amelyeket kedvükre félremagyarázhatnak és kiforgathatnak. Az egyik legutóbbi ilyen, amikor még oktatáskutatóként a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszéltem. Mondandóm lényege az volt, hogy ha az iskolában nagy tétje van az eredménynek, ha abban mérjük a sikert, hogy ki tud minél több információt visszaadni, akkor mindenre a mesterséges intelligenciát fogják a diákok használni. A tanár mesterséges intelligenciával létrehozza a tesztet, a tanuló pedig ugyanazzal kitölti azt, és már sikerült is a gondolkodás és tanulás folyamatát kiiktatni

- írta pénteken Facebook-oldalán Lannert Judit.

A miniszter kiemelte, hogy nem az eredmény a legfontosabb, hanem a tanulás folyamata és az alkotás öröme. Szakmai megállapítása, amely mellett most is kitart, ha csak az eredményt értékeljük, azzal tönkretesszük a gyermekeink gondolkodását.

A zárt körben elhangzott beszélgetésben az általam használt focis hasonlat azonban valóban nem volt szerencsés, hiszen a győzni akarás a fociban és az iskolában nem ugyanaz. 

- írta a miniszter.

Mint arról korábban beszámoltunk, az oktatási és gyermekügyi miniszter egy videófelvételen arról beszélt, hogy nem érti a magyar válogatott sikertelensége miatt érzett csalódottságot. Minderre Orbán Viktor csak annyit reagált: "Tisztelt miniszter asszony! Nem érteni kell, hanem érezni. Hajrá, magyarok!"

Megértem, hogy van, aki számára ez a rövid kiragadott részlet, pláne a lejárató kampányok tálalásában sértő lehetett. Megkövetem ezért minden olyan honfitársamat, akit ez a régi mondatom megbántott

- magyarázta Lannert Judit.

A miniszter hozzátette, hogy számára nem idegenek a focis kifejezések, sőt szereti őket használni az oktatás terén. "A korai szelekció a sportban és az oktatásban is kidobja a későn érőket és ezzel tehetségeket veszítünk el. A sikeres csapat mögött ott van egy igazán jó edző, aki adatokkal és a pályán zajló események elemzésével alakítja ki az edzőtervét, mint ahogy a jó pedagógus is az osztálytermi folyamatok elemzésével tud igazán sikeres lenni."

Kérem, ha tényleg érdekel valakit, hogy mit mondok valójában, nézze meg a kommentben található blogbejegyzéseket vagy a filmet. Ne kiragadott részletekből ítéljenek elhamarkodottan. Számomra nem okoz gondot a bocsánatkérés. Annyi megjegyzésem azonban lenne, hogy nem tartom normálisnak azt, hogy egy évekkel ezelőtti rosszul használt hasonlat miatt bárkire rásütik a nemzetáruló bélyeget

- húzta alá.

Bejegyzésében kiemelte, hogy a "magyar nemzet legnagyobb gondja nem az én stílusom, hanem az, hogy magukra vannak hagyva a gyerekek".

Én az oktatás és a gyermekek ügyére szerződtem, ez érdekel: a gyerekek jövője. Ahogy már írtam itt, támadhatnak, amennyit csak akarnak, értük elbírom. Csak azt sajnálom ilyenkor, hogy addig sem a lényeggel foglalkozunk.

 

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