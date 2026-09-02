Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gólyahír! Megszületett az Exatlon Hungary sztárpárjának közös gyermeke

lannert judit

Lannert Judit: Októberben újabb iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A nyár folyamán 467 iskolaigazgatói pályázat járt le, ezért a tankerületeknek újra meg kellett hirdetniük az érintett vezetői pozíciókat. Lannert Judit közölte: 351 pályázó öt évre kapott megbízást, a fennmaradó helyek egy részére pedig októberben új pályázatot írnak ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lannert juditvezetőSZMSZtanévmegbízáspályázatiskolaigazgató

Lannert Judit Facebook-bejegyzésében számolt be az iskolaigazgatói pályázatok eredményéről és a még betöltésre váró vezetői tisztségek sorsáról. Az oktatási és gyermekügyi miniszter tájékoztatása szerint azokon a helyeken, ahol egyelőre nem született hosszú távú döntés, ideiglenes megoldással biztosítják az intézmények működését.

Lannert Judit
Lannert Judit beszámolt az iskolaigazgatói pályázatok eredményéről és a még betöltésre váró vezetői tisztségek sorsáról (Forrás: Facebook/Lannert Judit)
Hiába tiltakozott a tantestület Csömörön, Lannert Judit újra kinevezte az igazgatót

Lannert Judit szerint október 1-jén ismét meghirdetik a betöltetlen helyeket

A nyáron lejárt 467 iskolaigazgatói megbízás közül 351 esetében öt évre nevezték ki a pályázót. A többi intézménynél legfeljebb egy évre szóló vezetői megbízásról, illetve a szervezeti és működési szabályzat szerinti működésről döntöttek. Lannert Judit bejegyzésében azt írta: 

Azokra a vezetői pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásként legfeljebb egyéves megbízásról vagy SZMSZ szerinti működésről döntöttem, a tanév biztonságos elindulása után, október 1-jén új pályázatot írunk ki.”

A miniszter szerint az újabb pályázati eljárások megindítására a tanév biztonságos elindulását követően kerül sor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!