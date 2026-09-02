Lannert Judit: Októberben újabb iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki

Lannert Judit szerint október 1-jén ismét meghirdetik a betöltetlen helyeket

A nyáron lejárt 467 iskolaigazgatói megbízás közül 351 esetében öt évre nevezték ki a pályázót. A többi intézménynél legfeljebb egy évre szóló vezetői megbízásról, illetve a szervezeti és működési szabályzat szerinti működésről döntöttek. Lannert Judit bejegyzésében azt írta:

Azokra a vezetői pozíciókra, ahol ideiglenes megoldásként legfeljebb egyéves megbízásról vagy SZMSZ szerinti működésről döntöttem, a tanév biztonságos elindulása után, október 1-jén új pályázatot írunk ki.”

A miniszter szerint az újabb pályázati eljárások megindítására a tanév biztonságos elindulását követően kerül sor.