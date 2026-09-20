Lannert Judit: Több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban

Lannert Judit beszámolt arról: találkozott Berg Judittal, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával, hogy közösen gondolkodjanak azon, hogyan juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, egy kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek.

Lannert Judit: Az olvasás népszerűsítése közös ügy. Fotó: Facebook.com/Lannert Judit

Kiemelte, már a legkisebb korban fontos, hogy megszerettessük a meséket és az olvasást, fejlesszük a szövegértést és az empátiát, valamint több lehetőséget kell teremteni a szabad olvasásra az iskolákban.

Új utakat is keresnünk kell: átláthatóbbá tenni a kortárs gyermekirodalmi kínálatot, és biztosítani, hogy a könyvek valódi helyi igények alapján jussanak el az olvasókhoz

– írta.

A miniszter azzal zárta bejegyzését: az olvasás legyen élmény, lehetőség és valódi esély minél több ember számára - miközben a szövegértés fejlesztésének is élvezetes eszköze marad, idézte a bejegyzést az MTI.