Ismét a pedagógusokat támadta Lannert Judit, Rétvári Bence szerint távoznia kell

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Lannert Judit ismét sértő hangnemben beszélt a pedagógusokról. A KDNP politikusa úgy fogalmazott:

Rétvári Bence szerint Lannert Judit kijelentései elfogadhatatlanok, hiszen sorozatosan éppen azokat sérti meg, akiknek a munkájáért felel (Forrás: Facebook/Lannert Judit)

Lannert Judit tovább haladt sértésről sértésre, most egy rádióinterjúban megint a pedagógusokat támadta.”

Lannert Judit szerint mindenkinek fájnia kell az átalakításnak

Az oktatási és gyermekügyi miniszter az interjúban a kistelepülési iskolák megszüntetéséről, az iskolabuszok bevezetéséről és az intézményrendszer átalakításáról beszélt. Állítása szerint ezek a kérdések részben a pedagógusok ellenállása miatt számítanak tabunak Magyarországon.

Lannert Judit úgy fogalmazott, hogy amennyiben egy pedagógus „nem akarja felemelni a fenekét”, és nem akar másik iskolába átmenni, akkor fennmaradnak az elavult struktúrák.

Szerinte pusztán a béremelés nem hozna tartós változást, mert ahhoz az oktatás egész rendszerét át kell alakítani.

Ahhoz, hogy itt érdemi változás legyen, mindenkinek be kell áldozni valamit. Tehát itt mindenkinek kicsit fájnia kell”

– jelentette ki a miniszter.

Rétvári Bence szerint nemcsak a pedagógusokra tett megjegyzés elfogadhatatlan, hanem az is riasztó, ahogyan Lannert Judit a saját terveiről beszél. A politikus egyértelmű következtetést vont le: