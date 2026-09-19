Ismét a pedagógusokat támadta Lannert Judit, Rétvári Bence szerint távoznia kell

Rétvári Bence Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Lannert Judit ismét sértő hangnemben beszélt a pedagógusokról. A KDNP politikusa úgy fogalmazott:
Lannert Judit tovább haladt sértésről sértésre, most egy rádióinterjúban megint a pedagógusokat támadta.”
Lannert Judit szerint mindenkinek fájnia kell az átalakításnak
Az oktatási és gyermekügyi miniszter az interjúban a kistelepülési iskolák megszüntetéséről, az iskolabuszok bevezetéséről és az intézményrendszer átalakításáról beszélt. Állítása szerint ezek a kérdések részben a pedagógusok ellenállása miatt számítanak tabunak Magyarországon.
Lannert Judit úgy fogalmazott, hogy amennyiben egy pedagógus „nem akarja felemelni a fenekét”, és nem akar másik iskolába átmenni, akkor fennmaradnak az elavult struktúrák.
Szerinte pusztán a béremelés nem hozna tartós változást, mert ahhoz az oktatás egész rendszerét át kell alakítani.
Ahhoz, hogy itt érdemi változás legyen, mindenkinek be kell áldozni valamit. Tehát itt mindenkinek kicsit fájnia kell”
– jelentette ki a miniszter.
Rétvári Bence szerint nemcsak a pedagógusokra tett megjegyzés elfogadhatatlan, hanem az is riasztó, ahogyan Lannert Judit a saját terveiről beszél. A politikus egyértelmű következtetést vont le:
Aki így lenézi és sértegeti a tanárokat, annak távoznia kell.”
Nem ez volt Lannert Judit első sértő megnyilvánulása
Ahogyan arra korábban az Origo is írt, Lannert Judit az elmúlt időszakban több társadalmi csoporttal kapcsolatban is nagy felháborodást kiváltó kijelentéseket tett:
- A nőkről: a korábbi kormány női államtitkárairól azt mondta, hogy „a Fidesz-érában a nők csupán a reprezentativitás célját szolgálták”, vagyis szerinte nem feltétlenül azért kaptak szerepet, mert érdemi munkát vártak tőlük.
- A futballszurkolókról: gúnyosan beszélt azokról a férfiakról, akiknek fáj, ha a magyar labdarúgó-válogatott nem jut ki a világbajnokságra. „Elsírják magukat a férfiak azon, hogy nem jut be a magyar válogatott… hova, milyen… világbajnokságra” – fogalmazott.
- A pedagógusokról és az iskolaigazgatókról: korábban azt állította, hogy a jelenlegi oktatási rendszerhez alkalmazkodó tanárok „nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek”, továbbá arról is beszélt, hogy szíve szerint valamennyi iskolaigazgatót leváltaná. Most pedig azt mondta, egyes pedagógusok „nem akarják felemelni a feneküket”.
Rétvári Bence álláspontja szerint ezek a mondatok már nem tekinthetők egyszerű elszólásoknak. A politikus úgy látja, Lannert Judit sorozatosan éppen azokat sérti meg, akiknek oktatási miniszterként a munkájáért felel.