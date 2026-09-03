„Soha senki nem sértette meg így a magyar pedagógusokat, mint Lannert Judit” – a képviselő szerint távoznia kell

Lannert Judit a Klubrádió műsorában beszélt arról, hogy szerinte milyen emberek választják ma a pedagóguspályát. Az oktatási miniszter szerint pedagógusnak az megy, akinek ez a fajta oktatás, ami most van, testhez álló, majd hozzátette: szerinte ezek valóban nem az önállóan gondolkodó, innovatív emberek. Rétvári Bence szerint ezzel Lannert Judit gyakorlatilag a magyar pedagógusok egészét nézte le és sértette vérig.

Rétvári Bence szerint Lannert Juditnak távoznia kell az oktatási tárca éléről sértő kijelentései miatt (Fotó: Facebook/Lannert Judit)

A miniszter nemcsak a pedagógusokról fogalmazott meg lesújtó véleményt. Az iskolarendszer átalakításáról beszélve azt is megjegyezte, hogy

szerinte meg kell szüntetni a „pazarló dolgokat”, köztük „a sok tantárgyat, a sok kis iskolát”, és még a városi gimnáziumok között is vannak olyanok, amelyek szerinte túl kicsik az európai átlaghoz képest.

Lannert Judit a tanárbérek alacsony szintjét is részben az oktatási rendszer méretével magyarázta. Mint mondta: „

Nálunk azért olyan alacsonyak a tanárbérek, mert nagyon sok tantárgy van, és nagyon sok kicsi iskola.”

Az iskolaigazgatókról pedig azt nyilatkozta, szíve szerint valamennyi intézményvezetőt leváltaná. Rétvári Bence szerint ezek nem tekinthetők egyszerű elszólásnak vagy nyelvbotlásnak. A politikus szerint az oktatási miniszter valóban így gondolkodik a magyar pedagógusokról és iskolaigazgatókról, ami szerinte egyetlen kormány esetében sem lenne elfogadható, egy oktatási minisztertől pedig különösen súlyos.

Tényleg semmire nem tartja azokat a pedagógusokat, akiknek a munkájáért felel?”

– tette fel a kérdést Rétvári, hozzátéve, hogy Lannert Juditnak távoznia kell a posztjáról.

A KDNP politikusa szerint az iskolaigazgatókra vonatkozó kijelentés ráadásul nemcsak a kistelepülési intézményeket érintheti. Lannert szavaiból az következik, hogy a nagyvárosok kisebb létszámú gimnáziumait is bezárná vagy összevonná.

Nem először tesz sértő megjegyzéseket Lannert Judit

Lannert Juditnak nem ez az első olyan kijelentése, amely komoly politikai vihart vált ki. Korábban az előző kormány női államtitkárairól beszélt úgy, hogy szerinte

a Fidesz-érában a nők csupán a reprezentativitás célját szolgálták”,

vagyis nem feltétlenül azért voltak jelen a kormányzatban, mert érdemi munkát vártak volna tőlük.