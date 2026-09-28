„Gondolatátvitellel kért segítséget Csézy képviselőasszony, vagy hogyan?”

Latorcai Csaba (KDNP) a Házbizottság hétfői ülése után a Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a Tisza összezárt, próbálták elbagatellizálni a történteket és technikai segítségnyújtást emlegetnek. A videófelvételek tanúsága szerint azonban Csézy Erzsébet nem fordult oda a képviselőtársához és még a szája sem mozgott.
Hogyan kért segítséget, gondolatátvitellel? Az első szavazata volt a szakmai meggyőződéséből és saját akaratából fakadó vagy a második?
– tette fel a kérdést.
Most ott tartanak, hogy a házelnök szigorúbban szankcionál egy, a padsorokban újságot olvasó képviselőt, mint azt, aki nyilvánvalóan csal
– mondta.
Ez nem játék, ami történt, bűncselekmény gyanúját veti fel, ezért az arra jogosult szervek, az ügyészség vizsgálja ki, mi történt az ülésteremben
– szólított fel Latorcai Csaba.
Kiemelte: eddig, ha kiderült, hogy valaki más helyett adta le a szavazatát, annak mindig lemondást lett a következménye, most is az lenne a korrekt, ha mindketten lemondanának. Novák Előd (Mi Hazánk) újságírók előtt hétfőn felidézte, hogy az eset akkor történt, amikor egy kétharmados szavazásnál, Magyar Péter utasítására felülvizsgálta a Tisza frakció korábbi álláspontját és nem támogatta a Médiatanács két (Fidesz és KDNP által delegált) tagjának megválasztását, úgyhogy előtte a bizottságban még egyhangúan támogatták a jelölteket.
Jól látható, hogy a tiszás képviselő nem is fordult képviselőtársa felé segítségért, tehát csak gondolatátvitellel lehetett volna segítséget kérni
– jegyezte meg.
A Mi Hazánk hazugságvizsgálatot és bizonyítási eljárás lefolytatását javasolta az illetékes hatóságok részéről. Ezt elvetették, ahogy a házelnöki szankció lehetőségét is, amit Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke javasolt.
Így, bármilyen következmény nélkül marad az, hogy a magyar Országgyűlésben más helyett lehet szavazati jogot gyakorolni, vagy felülbírálni egy képviselőt
– közölte.