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országgyűlés

„Gondolatátvitellel kért segítséget Csézy képviselőasszony, vagy hogyan?”

59 perce
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A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) megítélése szerint bűncselekmény gyanúját veti fel, ezért az ügyészségnek kell kivizsgálnia azt az esetet, amikor előző héten Schummer Orsolya (Tisza) képviselőtársa, Csézy Erzsébet helyett nyomott gombot a Médiatanács ellenzéki tagjairól történő voksoláson.
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országgyűléskdnptisza

Latorcai Csaba (KDNP) a Házbizottság hétfői ülése után a Facebook oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott: a Tisza összezárt, próbálták elbagatellizálni a történteket és technikai segítségnyújtást emlegetnek. A videófelvételek tanúsága szerint azonban Csézy Erzsébet nem fordult oda a képviselőtársához és még a szája sem mozgott.

Latorcai Csaba: „Gondolatátvitellel kért segítséget Csézy képviselőasszony, vagy hogyan?” Fotó: Facebook
Latorcai Csaba: „Gondolatátvitellel kért segítséget Csézy képviselőasszony, vagy hogyan?” 
Fotó: Facebook

Hogyan kért segítséget, gondolatátvitellel? Az első szavazata volt a szakmai meggyőződéséből és saját akaratából fakadó vagy a második?

– tette fel a kérdést. 

Most ott tartanak, hogy a házelnök szigorúbban szankcionál egy, a padsorokban újságot olvasó képviselőt, mint azt, aki nyilvánvalóan csal

– mondta.

Ez nem játék, ami történt, bűncselekmény gyanúját veti fel, ezért az arra jogosult szervek, az ügyészség vizsgálja ki, mi történt az ülésteremben

– szólított fel Latorcai Csaba.

Padtársa szavazott a tiszás képviselő helyett: Csézy Erzsébet szerint ezzel semmi gond

 

Kiemelte: eddig, ha kiderült, hogy valaki más helyett adta le a szavazatát, annak mindig lemondást lett a következménye, most is az lenne a korrekt, ha mindketten lemondanának. Novák Előd (Mi Hazánk) újságírók előtt hétfőn felidézte, hogy az eset akkor történt, amikor egy kétharmados szavazásnál, Magyar Péter utasítására felülvizsgálta a Tisza frakció korábbi álláspontját és nem támogatta a Médiatanács két (Fidesz és KDNP által delegált) tagjának megválasztását, úgyhogy előtte a bizottságban még egyhangúan támogatták a jelölteket.

Jól látható, hogy a tiszás képviselő nem is fordult képviselőtársa felé segítségért, tehát csak gondolatátvitellel lehetett volna segítséget kérni 

– jegyezte meg.

A Mi Hazánk hazugságvizsgálatot és bizonyítási eljárás lefolytatását javasolta az illetékes hatóságok részéről. Ezt elvetették, ahogy a házelnöki szankció lehetőségét is, amit Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke javasolt.

Így, bármilyen következmény nélkül marad az, hogy a magyar Országgyűlésben más helyett lehet szavazati jogot gyakorolni, vagy felülbírálni egy képviselőt

– közölte.

 

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