„Gondolatátvitellel kért segítséget Csézy képviselőasszony, vagy hogyan?”

Kiemelte: eddig, ha kiderült, hogy valaki más helyett adta le a szavazatát, annak mindig lemondást lett a következménye, most is az lenne a korrekt, ha mindketten lemondanának. Novák Előd (Mi Hazánk) újságírók előtt hétfőn felidézte, hogy az eset akkor történt, amikor egy kétharmados szavazásnál, Magyar Péter utasítására felülvizsgálta a Tisza frakció korábbi álláspontját és nem támogatta a Médiatanács két (Fidesz és KDNP által delegált) tagjának megválasztását, úgyhogy előtte a bizottságban még egyhangúan támogatták a jelölteket.

Jól látható, hogy a tiszás képviselő nem is fordult képviselőtársa felé segítségért, tehát csak gondolatátvitellel lehetett volna segítséget kérni

– jegyezte meg.

A Mi Hazánk hazugságvizsgálatot és bizonyítási eljárás lefolytatását javasolta az illetékes hatóságok részéről. Ezt elvetették, ahogy a házelnöki szankció lehetőségét is, amit Hallerné Nagy Anikó (Tisza), az Országgyűlés alelnöke javasolt.

Így, bármilyen következmény nélkül marad az, hogy a magyar Országgyűlésben más helyett lehet szavazati jogot gyakorolni, vagy felülbírálni egy képviselőt

– közölte.