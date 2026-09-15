Megszólalt Lázár János: a Tisza üldözi őt

„Fel a fejjel, magyarok!” – ezzel a felütéssel számolt be közösségi oldalán Lázár János arról, hogy az erdészeti hatóság 13 millió forintos bírságot szabott ki rá, valamint elrendelte az erdejében található létesítmények elbontását.
Súlyos büntetést kapott Lázár János
Lázár János bejegyzése szerint tíz évvel ezelőtt utakat, fatárolót, raktárakat és irodát alakított ki a saját tulajdonú erdejében. Állítása szerint az akkori hatósági munkatársak úgy tájékoztatták, hogy ehhez nincs szüksége engedélyekre, mivel a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják.
A volt miniszter elismerte:
mulasztást követett el azzal, hogy nem kért engedélyt.
Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházásokat saját pénzből, támogatás nélkül valósította meg, azokkal pedig sem másoknak, sem a természetnek nem okozott kárt. Azt is közölte, hogy egy kiszáradt halastavat termőfölddel töltötte fel és fákat ültetett bele, egy üres területen pedig hozzájárulásával teniszpálya épült.
A bejegyzés szerint az erdészeti hatóság 2026 májusában, hivatalból indított eljárást. Lázár János úgy véli, hiába próbálták rendezni a helyzetet és pótolni a hiányzó engedélyeket, a hatóság nem tanúsított méltányosságot.
Ez a határozat azért született, mert voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok: Lázár János
– fogalmazott. Hozzátette, hogy nemrég kilépett a politikából, egyelőre gazdálkodni szeretne, és a bírság, valamint a bontási kötelezettség ellenére sem hátrál meg.