Megszólalt Lázár János: a Tisza üldözi őt

„Fel a fejjel, magyarok!” – ezzel a felütéssel számolt be közösségi oldalán Lázár János arról, hogy az erdészeti hatóság 13 millió forintos bírságot szabott ki rá, valamint elrendelte az erdejében található létesítmények elbontását.

Bontásra kötelezték Lázár Jánost: megszólalt a 13 milliós bírságról. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Súlyos büntetést kapott Lázár János

Lázár János bejegyzése szerint tíz évvel ezelőtt utakat, fatárolót, raktárakat és irodát alakított ki a saját tulajdonú erdejében. Állítása szerint az akkori hatósági munkatársak úgy tájékoztatták, hogy ehhez nincs szüksége engedélyekre, mivel a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják.

A volt miniszter elismerte:

mulasztást követett el azzal, hogy nem kért engedélyt.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházásokat saját pénzből, támogatás nélkül valósította meg, azokkal pedig sem másoknak, sem a természetnek nem okozott kárt. Azt is közölte, hogy egy kiszáradt halastavat termőfölddel töltötte fel és fákat ültetett bele, egy üres területen pedig hozzájárulásával teniszpálya épült.

A bejegyzés szerint az erdészeti hatóság 2026 májusában, hivatalból indított eljárást. Lázár János úgy véli, hiába próbálták rendezni a helyzetet és pótolni a hiányzó engedélyeket, a hatóság nem tanúsított méltányosságot.

Ez a határozat azért született, mert voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok: Lázár János

– fogalmazott. Hozzátette, hogy nemrég kilépett a politikából, egyelőre gazdálkodni szeretne, és a bírság, valamint a bontási kötelezettség ellenére sem hátrál meg.