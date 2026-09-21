Szathmáry Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek Baka András

A köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek - közölte a Sándor-palota az MTI-vel hétfőn.

Baka András Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek. Fotó: Facebook/Sándor-palota

Baka András Szathmáry Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek

A közlemény szerint Baka András köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve hétfőn megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát.

Kiemelték, hogy az államfő a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak.

A jelöltről dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége - hangsúlyozták.

A Sándor-palota egyúttal bejelentette, hogy a köztársasági elnök napirend előtt felszólal az Országgyűlés hétfői ülésén.

Sosem látott feszültség alakult ki az ügyészségnél

Az ügyészség fennállásának egyik legnehezebb időszakát éli. Lajtár István, a legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető úgy fogalmazott a jogszabályi változások, a társadalmi elvárások, valamint a külső és belső hatások korábban nem látott feszültséget és bizonytalanságot okoztak a szervezetben.