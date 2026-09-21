Magyar Péter máris szembefordult Baka Andrással, a Tisza nem támogatja a legfőbb ügyésznek kiszemelt Szathmáry Zoltán megválasztását

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, és az Országgyűlésben ismertette is a döntését. Magyar Péter ezt követően sajtótájékoztatót tartott, amelyen közölte a Tisza Párt frakciójának döntését: tiszteletben tartják az államfő jelölését, de az eddig hozzájuk eljutott információk alapján nem látják biztosítottnak, hogy Szathmáry akár kétharmados, akár egyszerű többségi támogatást kapjon a Tisza-frakciótól.

A Tisza Párt jelenlegi álláspontja szerint nem támogatja, hogy Szathmáry Zoltán legyen a legfőbb ügyész (Fotó: Ladóczki Balázs)

Baka András már döntött a legfőbb ügyészről, a Tisza nem támogatja

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a képviselőcsoport még nem hozott végleges döntést, nyilatkozata alapján azonban jelenleg nem támogatják Baka András jelöltjét.

Magyar Péter kérdéseket nem fogadott, így arra sem adott magyarázatot, hogy pontosan milyen információk miatt vannak fenntartásaik Szathmáry Zoltánnal kapcsolatban.

Korábban Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke azt állította, hogy Szathmáry megválasztásával a korábbi, Polt Péterhez köthető ügyészségi csapat maradna pozícióban.

Baka András a parlamenti felszólalása után nem kívánt nyilatkozni arról, tart-e attól, hogy az Országgyűlés leszavazza az általa megnevezett jelöltet.