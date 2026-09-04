Fontos egyeztetést tartott Baka András, nagy döntés előtt áll az államfő

Baka András köztársasági elnök újabb egyeztetéseket folytatott a legfőbb ügyész jelölésének folyamatában. Az államfő ezúttal Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint Matécsa Artemonnal, az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt a Sándor-palotában – olvasható a Sándor-palota Facebook oldalán.

Baka András újabb egyeztetést tartott a legfőbb ügyész jelöléséről, miután Nagy Gábor Bálint augusztusban távozott a Legfőbb Ügyészség éléről. A képen: Orbán Anita (b) Baka András (k) Magyar Péter (j) Fotó: Hatlaczki Balazs

A Sándor-palota Facebook-oldalán megjelent tájékoztatás szerint a köztársasági elnök az igazságszolgáltatási szervezetek és a jogászi hivatásrendek képviselőinek véleményére is számít a jelöltállítás során. Ennek részeként egyeztetett az ügyvédek és az ügyészek képviselőivel is.

Ki lesz Magyarország legfőbb ügyésze?

Egyelőre nem tudni, ki kerülhet a Legfőbb Ügyészség élére. Baka András mostani tárgyalásai azt mutatják, hogy tovább zajlik az egyeztetés a jelölt személyéről, hivatalos döntést azonban még nem jelentettek be. Az ügy előzménye, hogy Nagy Gábor Bálint júliusban kezdeményezte legfőbb ügyészi megbízatásának megszüntetését. Lemondását az ügyészséget és személyét érő politikai támadásokkal indokolta, és azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én érjen véget.

Az Országgyűlés augusztus 11-én elfogadta azt az indítványt, amely lerövidítette Nagy Gábor Bálint lemondási idejét. Ennek megfelelően augusztus 25-én távozott a Legfőbb Ügyészség éléről. Az új legfőbb ügyész személyéről tehát továbbra sincs döntés, a köztársasági elnök pedig az egyeztetések folytatásával készíti elő a jelöltállítást.

Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége új alkotmányt akar

Érdekes eredményt hozott a Publicus Intézet friss felmérése; a magyarok 61 százaléka új alkotmányt szeretne a jelenlegi helyett, miközben mindössze 24 százalék tartaná meg az alaptörvényt. A kutatásból az is kiderült, hogy a Tisza hatalomgyakorlásának megítélésében továbbra is jelentős a társadalmi megosztottság.