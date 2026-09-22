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legfőbb ügyész

Ellentétek a Tiszánál: Magyar Péter mást mondott a legfőbb ügyészről, mint Bujdosó Andrea

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Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok érkeztek a Tisza Pártból Szathmáry Zoltán megválasztásáról. Miközben Magyar Péter szerint nincs reális esély a jelölt támogatására, Bujdosó Andrea frakcióvezető azt közölte, még nem született döntés, hogy ő legyen-e a legfőbb ügyész.
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legfőbb ügyészBujdosó AndreaTisza-frakcióellentmondásBaka AndrásMagyar Péter

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte Magyarország legfőbb ügyészének, a döntés azonban láthatóan bizonytalanságot okozott a kormánypárti frakcióban – írja a Világgazdaság. Magyar Péter a jelölt elutasításáról beszélt, miközben Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint a Tisza még nem alakította ki végleges álláspontját.

legfőbb ügyész
Bujdosó Andrea állítása a leendő legfőbb ügyész személyéről ellentmond Magyar Péter nyilatkozatának (Forrás: Facebook)

Bujdosó Andrea szerint még nincs döntés

Bujdosó Andrea Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza Párt tiszteletben tartja Baka András döntését és az államfő jelölési jogkörét. A frakcióvezető ugyanakkor egyértelművé tette:

A Tisza-frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.

Magyar Péter ezzel szemben az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosítottnak Szathmáry Zoltán megválasztása. Mint fogalmazott, nem látják annak esélyét, hogy a Tisza-frakció végül a jelölt mellé álljon.

A párton belül elhangzott nyilatkozatok alapján

  • Bujdosó Andrea szerint a frakció még nem döntött,
  • Magyar Péter szerint a szükséges támogatás nem biztosítható,
  • a pártelnök már a jelölt megválasztásának esélyét is csekélynek látja,
  • mindketten hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartják az államfő jelölési jogát.
Magyar Péter máris szembefordult Baka Andrással, a Tisza nem támogatja a legfőbb ügyésznek kiszemelt Szathmáry Zoltán megválasztását

A parlament dönt a legfőbb ügyészről

Baka András hétfőn hivatalosan is az Országgyűlés elé terjesztette Szathmáry Zoltán jelölését.

A Sándor-palota tájékoztatása szerint az államfő a lehetséges jelöltek széles körének áttekintése után találta őt a legalkalmasabbnak az ügyészi szervezet vezetésére. Jelöléséről azonban végül az Országgyűlés dönt.

A köztársasági elnök parlamenti felszólalásában az ügyészség tekintélyének és a szervezet iránti közbizalomnak a helyreállítását fontos állami feladatnak nevezte. Szerinte rendezni kell a Legfőbb Ügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal együttműködését is.

Szathmáry Zoltán a Miskolci Városi Ügyészségen kezdte pályáját, később fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként dolgozott, majd a Legfőbb Ügyészség informatikai főosztályát vezette. Kutatási területei közé tartozik a kiberbűnözés, a hackelés, a számítástechnikai bűncselekmények és a mesterséges intelligencia büntetőjogi szabályozása.

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