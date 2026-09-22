Ellentétek a Tiszánál: Magyar Péter mást mondott a legfőbb ügyészről, mint Bujdosó Andrea

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte Magyarország legfőbb ügyészének, a döntés azonban láthatóan bizonytalanságot okozott a kormánypárti frakcióban – írja a Világgazdaság. Magyar Péter a jelölt elutasításáról beszélt, miközben Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint a Tisza még nem alakította ki végleges álláspontját.
Bujdosó Andrea szerint még nincs döntés
Bujdosó Andrea Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza Párt tiszteletben tartja Baka András döntését és az államfő jelölési jogkörét. A frakcióvezető ugyanakkor egyértelművé tette:
A Tisza-frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.
Magyar Péter ezzel szemben az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosítottnak Szathmáry Zoltán megválasztása. Mint fogalmazott, nem látják annak esélyét, hogy a Tisza-frakció végül a jelölt mellé álljon.
A párton belül elhangzott nyilatkozatok alapján
- Bujdosó Andrea szerint a frakció még nem döntött,
- Magyar Péter szerint a szükséges támogatás nem biztosítható,
- a pártelnök már a jelölt megválasztásának esélyét is csekélynek látja,
- mindketten hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartják az államfő jelölési jogát.
A parlament dönt a legfőbb ügyészről
Baka András hétfőn hivatalosan is az Országgyűlés elé terjesztette Szathmáry Zoltán jelölését.
A Sándor-palota tájékoztatása szerint az államfő a lehetséges jelöltek széles körének áttekintése után találta őt a legalkalmasabbnak az ügyészi szervezet vezetésére. Jelöléséről azonban végül az Országgyűlés dönt.
A köztársasági elnök parlamenti felszólalásában az ügyészség tekintélyének és a szervezet iránti közbizalomnak a helyreállítását fontos állami feladatnak nevezte. Szerinte rendezni kell a Legfőbb Ügyészség, a Központi Nyomozó Főügyészség, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal együttműködését is.
Szathmáry Zoltán a Miskolci Városi Ügyészségen kezdte pályáját, később fővárosi fellebbviteli főügyészhelyettesként dolgozott, majd a Legfőbb Ügyészség informatikai főosztályát vezette. Kutatási területei közé tartozik a kiberbűnözés, a hackelés, a számítástechnikai bűncselekmények és a mesterséges intelligencia büntetőjogi szabályozása.