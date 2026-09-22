Ellentétek a Tiszánál: Magyar Péter mást mondott a legfőbb ügyészről, mint Bujdosó Andrea

Baka András köztársasági elnök Szathmáry Zoltánt jelölte Magyarország legfőbb ügyészének, a döntés azonban láthatóan bizonytalanságot okozott a kormánypárti frakcióban – írja a Világgazdaság. Magyar Péter a jelölt elutasításáról beszélt, miközben Bujdosó Andrea frakcióvezető szerint a Tisza még nem alakította ki végleges álláspontját.

Bujdosó Andrea állítása a leendő legfőbb ügyész személyéről ellentmond Magyar Péter nyilatkozatának (Forrás: Facebook)

Bujdosó Andrea szerint még nincs döntés

Bujdosó Andrea Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza Párt tiszteletben tartja Baka András döntését és az államfő jelölési jogkörét. A frakcióvezető ugyanakkor egyértelművé tette:

A Tisza-frakció még nem hozott döntést a jelölt támogatásáról.

Magyar Péter ezzel szemben az Országgyűlésben tartott sajtótájékoztatóján már arról beszélt, hogy a jelenleg rendelkezésükre álló információk alapján nem látszik biztosítottnak Szathmáry Zoltán megválasztása. Mint fogalmazott, nem látják annak esélyét, hogy a Tisza-frakció végül a jelölt mellé álljon.

A párton belül elhangzott nyilatkozatok alapján