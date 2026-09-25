Magyar Péter nekiment a Legfőbb Ügyészségnek, megszólalt az alkotmányjogász

A miniszterelnök nem fogadta jól, amikor a Legfőbb Ügyészség szeptember 22-én az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Míg Magyar Péter esetében a 2024-es, Ötkertben történt telefonos ügy miatt lopás gyanújával indulhatna eljárás, addig Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében más jellegű büntetőeljárásokhoz kapcsolódnak a kezdeményezések.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint alkotmányjogi szempontból aggályos lehet, ha egy miniszterelnök a saját ügyében támadja nyilvánosan a Legfőbb Ügyészséget (Fotó: Mediaworks)

Magyar Péter a történtekre videóban reagált, amelyben élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a saját ügyét a Fidesz–KDNP politikusaihoz köthető korrupciós ügyekkel próbálják összemosni. A Legfőbb Ügyészség közleményben utasította vissza a szervezetet és munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket.

Kommentháború a Facebookon

Érdemes felidézni, mi történt keddről szerdára éjszaka: Magyar Péter szócsatába kezdett a Facebookon, egy Telex-cikk posztja alatt osztotta ki az újságírókat. A Telex egy, a Legfőbb Ügyészséggel és a kormányfő mentelmi jogával kapcsolatos ügyéről szóló cikket osztott meg, amely alatt a miniszterelnök többször is hozzászólt. „Ezt valami humorista írta?” – írta, majd így folytatta: „amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok”. Később egy külön posztot is szentelt a Legfőbb Ügyészségnek: felidézte, a szervezet állítja, náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság.

Tényleg? Az aranykonvojüggyel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok meghamisításával mizu ? A bűnpártolás szót ismeritek?

– üzente a vádhatóságnak a miniszterelnök.

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak minderről azt mondta: alkotmányjogi szempontból felmerülhet a politikai nyomásgyakorlás problémája. Ennek egyik oka, hogy Magyar Péter nem egyszerűen politikusként bírálja az ügyészséget, hanem miniszterelnökként, vagyis a végrehajtó hatalom vezetőjeként teszi ezt, ráadásul egy olyan ügyben, amelyben ő maga érintett.

Közvetett politikai nyomás a legfőbb ügyészen

Leszögezte, természetesen a kormányfőt is megilleti a véleménynyilvánítás szabadsága, ugyanakkor az Alaptörvény külön is garantálja az ügyészség függetlenségét. A legfőbb ügyészt például nem lehet arra utasítani, hogy egy konkrét ügyben milyen döntést hozzon.

Ezért különösen aggályos lehet, ha egy folyamatban lévő büntetőügyben a kormányfő politikai támadásokat intéz az ügyészség szakmai hitelessége vagy pártatlansága ellen. Ez ugyanis közvetett nyomást jelenthet az ügyben eljáró ügyészek számára

– emelte ki, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy az éles politikai kritika önmagában még nem jelent jogellenes beavatkozást. Büntetőjogi értelemben például kényszerítésről akkor lehetne beszélni, ha erőszak vagy fenyegetés is megjelenne. Szerinte a probléma ezért elsősorban alkotmányos és intézményi természetű: egy miniszterelnök politikai súlyát nem lenne helyes arra használni, hogy egy konkrét büntetőeljárást befolyásoljon.