Ruff Bálint köre torpedózhatta meg a legfőbb ügyész jelölését

Belső hatalmi harc bontakozhatott ki a Tisza-frakcióban: a Magyar Nemzet információi szerint a Ruff Bálinthoz köthető politikai kör vétózta meg Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. Mint arról az Origo beszámolt, hétfőn Baka András köztársasági elnök bejelentette Szathmáry Zoltán jelölését a posztra. A Tisza-frakció kedden úgy döntött, nem támogatja az államfő jelöltjét. Magyar Péter azt írta, tisztelettel kérik, Baka András állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész.
Válaszul a Sándor-palota hétfőn délelőtt tudatta, hogy a köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve már megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak.
Hatalmi körök a Tisza-kormányban
A Magyar Nemzet már korábban is írt arról, hogy a kormányon belül az elmúlt időszakban több csoport is kialakulhatott. Három meghatározó erőközpont,
- Magyar Péter és Radnai Márk köre,
- Ruff Bálint és a hozzá közel álló politikusok, valamint
- a multinacionális vállalatoktól érkezett vezetők csoportja
között egyre élesebb érdekellentétek rajzolódnak ki, és ezek már a kormányzati működésre is kihatással lehetnek. A jelek szerint ezek a törésvonalak a frakcióban is megjelentek.
A Magyar Nemzet úgy értesült, a szokásoknak megfelelően előzetes, informális egyeztetésre is sor kerülhetett a Sándor-palota és a kormánypárt vezetése között Szathmáry Zoltán személyéről. Úgy tudják, ezeket a megbeszéléseket Magyar Péter miniszterelnök, illetve a környezetéhez tartozó szereplők folytatták le.
Az ügy túlmutathat a legfőbb ügyész személyén
A lap több forrása is megerősítette, hogy ezután hétfőn és kedden is tárgyalt a Tisza parlamenti frakciója a jelölésről, zárt ajtók mögött. A jelöltről szóló vitában a Ruffhoz kapcsolódó politikai kör is aktív volt. A lap szerint nem alakult ki komoly konfliktus a kérdésben, miután a szóban forgó csoport amellett kardoskodott, hogy nem szabad a frakciónak megszavazni a Polt Péter volt legfőbb ügyészhez kötődő jelöltet a vádhatóság élére.
A megbeszélésnek volt azonban egy érzékeny pontja: szóba került, milyen következményekkel járna a Tisza számára egy Fideszhez közelinek tartott jelölt támogatása. A Magyar Nemzet szerint a tanácskozáson felmerült, hogy
egy ilyen döntés a frakciót a médiában is nehéz helyzetbe hozná, különösen akkor, ha a nyilvánosságban úgy értelmeznék, hogy a Tisza olyan személy mellett állt ki, aki korábban a kormánypárti oldalhoz közel állhatott.
A lap szerint a mostani ügy túlmutat a legfőbb ügyész személyén: a frakcióülésen kialakult vita ugyanis azt is megmutathatja, hogy a Tisza-frakción belül mostanra világnézeti okokból több törésvonal is kialakulhatott, amelyek mentén belső csoportok jöttek létre. Ennek részeként több tucat képviselőt tudhatnak magukénak a Magyar Péterhez, illetve a Ruff Bálinthoz is szorosan kötődő csoportok. Ugyanakkor szintén saját erőteret alakított ki maga körül az elmúlt időszakban Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője.
Érdekesség, hogy a Magyar Nemzet szerint a Médiatanács tagjainak jelölését is a Ruff Bálinthoz köthető kör egyeztette, a jelölések megpuccsolása pedig összefügghetett a legfőbb ügyész megválasztásának megakadályozásával. Magyar Péter ugyanis közvetlenül a szavazás előtt kérte a frakciót, hogy ne támogassa a fideszes jelölteket.