Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Olyan kínos videóval jelentkezett a Tisza, hogy még Tóta W. Árpád is kiakadt

Tisza-kormány

Ruff Bálint köre torpedózhatta meg a legfőbb ügyész jelölését

18 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Három meghatározó politikai erőközpont is kialakulhatott a Tiszán belül, és a Magyar Nemzet szerint az érdekellentétek már a parlamenti frakcióban is megjelentek. A legfőbb ügyész jelöléséről tartott zárt ajtós egyeztetéseken a lap szerint a kancelláriaminiszterhez tartozó politikusok ellenezték Szathmáry Zoltán támogatását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza-kormányBujdosó AndreaRadnai MárkRuff BálintmédiatanácsTiszaBaka Andrásfrakciólegfőbb ügyészMagyar Péter

Belső hatalmi harc bontakozhatott ki a Tisza-frakcióban: a Magyar Nemzet információi szerint a Ruff Bálinthoz köthető politikai kör vétózta meg Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. Mint arról az Origo beszámolt, hétfőn Baka András köztársasági elnök bejelentette Szathmáry Zoltán jelölését a posztra. A Tisza-frakció kedden úgy döntött, nem támogatja az államfő jelöltjét. Magyar Péter azt írta, tisztelettel kérik, Baka András állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész.

Ruff Bálint köre torpedózhatta meg a legfőbb ügyész jelölését
Ruff Bálint köre torpedózhatta meg a legfőbb ügyész jelölését

Válaszul a Sándor-palota hétfőn délelőtt tudatta, hogy a köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve már megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak.

Hatalmi körök a Tisza-kormányban

A Magyar Nemzet már korábban is írt arról, hogy a kormányon belül az elmúlt időszakban több csoport is kialakulhatott. Három meghatározó erőközpont,

  • Magyar Péter és Radnai Márk köre,
  • Ruff Bálint és a hozzá közel álló politikusok, valamint
  • a multinacionális vállalatoktól érkezett vezetők csoportja

között egyre élesebb érdekellentétek rajzolódnak ki, és ezek már a kormányzati működésre is kihatással lehetnek. A jelek szerint ezek a törésvonalak a frakcióban is megjelentek.

A Magyar Nemzet úgy értesült, a szokásoknak megfelelően előzetes, informális egyeztetésre is sor kerülhetett a Sándor-palota és a kormánypárt vezetése között Szathmáry Zoltán személyéről. Úgy tudják, ezeket a megbeszéléseket Magyar Péter miniszterelnök, illetve a környezetéhez tartozó szereplők folytatták le.

Az ügy túlmutathat a legfőbb ügyész személyén

A lap több forrása is megerősítette, hogy ezután hétfőn és kedden is tárgyalt a Tisza parlamenti frakciója a jelölésről, zárt ajtók mögött. A jelöltről szóló vitában a Ruffhoz kapcsolódó politikai kör is aktív volt. A lap szerint nem alakult ki komoly konfliktus a kérdésben, miután a szóban forgó csoport amellett kardoskodott, hogy nem szabad a frakciónak megszavazni a Polt Péter volt legfőbb ügyészhez kötődő jelöltet a vádhatóság élére.

A megbeszélésnek volt azonban egy érzékeny pontja: szóba került, milyen következményekkel járna a Tisza számára egy Fideszhez közelinek tartott jelölt támogatása. A Magyar Nemzet szerint a tanácskozáson felmerült, hogy

egy ilyen döntés a frakciót a médiában is nehéz helyzetbe hozná, különösen akkor, ha a nyilvánosságban úgy értelmeznék, hogy a Tisza olyan személy mellett állt ki, aki korábban a kormánypárti oldalhoz közel állhatott.

A lap szerint a mostani ügy túlmutat a legfőbb ügyész személyén: a frakcióülésen kialakult vita ugyanis azt is megmutathatja, hogy a Tisza-frakción belül mostanra világnézeti okokból több törésvonal is kialakulhatott, amelyek mentén belső csoportok jöttek létre. Ennek részeként több tucat képviselőt tudhatnak magukénak a Magyar Péterhez, illetve a Ruff Bálinthoz is szorosan kötődő csoportok. Ugyanakkor szintén saját erőteret alakított ki maga körül az elmúlt időszakban Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője.

Érdekesség, hogy a Magyar Nemzet szerint a Médiatanács tagjainak jelölését is a Ruff Bálinthoz köthető kör egyeztette, a jelölések megpuccsolása pedig összefügghetett a legfőbb ügyész megválasztásának megakadályozásával. Magyar Péter ugyanis közvetlenül a szavazás előtt kérte a frakciót, hogy ne támogassa a fideszes jelölteket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!