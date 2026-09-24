Belső hatalmi harc bontakozhatott ki a Tisza-frakcióban: a Magyar Nemzet információi szerint a Ruff Bálinthoz köthető politikai kör vétózta meg Szathmáry Zoltán legfőbb ügyésszé választását. Mint arról az Origo beszámolt, hétfőn Baka András köztársasági elnök bejelentette Szathmáry Zoltán jelölését a posztra. A Tisza-frakció kedden úgy döntött, nem támogatja az államfő jelöltjét. Magyar Péter azt írta, tisztelettel kérik, Baka András állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész.

Ruff Bálint köre torpedózhatta meg a legfőbb ügyész jelölését

Válaszul a Sándor-palota hétfőn délelőtt tudatta, hogy a köztársasági elnök az alaptörvényi kötelezettségének eleget téve már megtette az Országgyűlés felé az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó javaslatát. Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő, alapos tájékozódást követően Szathmáry Zoltánt találta az ügyészi szervezet legfőbb vezetői tisztségének betöltésére a legalkalmasabbnak.

Hatalmi körök a Tisza-kormányban A Magyar Nemzet már korábban is írt arról, hogy a kormányon belül az elmúlt időszakban több csoport is kialakulhatott. Három meghatározó erőközpont, Magyar Péter és Radnai Márk köre,

Ruff Bálint és a hozzá közel álló politikusok, valamint

a multinacionális vállalatoktól érkezett vezetők csoportja között egyre élesebb érdekellentétek rajzolódnak ki, és ezek már a kormányzati működésre is kihatással lehetnek. A jelek szerint ezek a törésvonalak a frakcióban is megjelentek.

A Magyar Nemzet úgy értesült, a szokásoknak megfelelően előzetes, informális egyeztetésre is sor kerülhetett a Sándor-palota és a kormánypárt vezetése között Szathmáry Zoltán személyéről. Úgy tudják, ezeket a megbeszéléseket Magyar Péter miniszterelnök, illetve a környezetéhez tartozó szereplők folytatták le.

Az ügy túlmutathat a legfőbb ügyész személyén

A lap több forrása is megerősítette, hogy ezután hétfőn és kedden is tárgyalt a Tisza parlamenti frakciója a jelölésről, zárt ajtók mögött. A jelöltről szóló vitában a Ruffhoz kapcsolódó politikai kör is aktív volt. A lap szerint nem alakult ki komoly konfliktus a kérdésben, miután a szóban forgó csoport amellett kardoskodott, hogy nem szabad a frakciónak megszavazni a Polt Péter volt legfőbb ügyészhez kötődő jelöltet a vádhatóság élére.