Az Országgyűlés nem támogatta Baka András jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Az Országgyűlés rendkívüli hétfői ülésén Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése után a képviselők szavaztak a legfőbb ügyész személyéről is. A tisztségre csak egy jelölt volt, Szathmáry Zoltán, akit Baka András köztársasági elnök jelölt. A Fidesz és a KDNP a mentelmi ügyekről való döntéshez hasonlóan ebben a szavazásban sem vett részt.

Nem választották meg Baka András legfőbb ügyész jelöltjét Fotó: Ladóczki Balázs

A rendkívüli ülés szünetében a képviselők titkos szavazáson dönthettek a jelölt sorsáról. A szavazólapot 139 képviselő vette fel, közülük 138 nemmel szavazott, míg egyikük tartózkodott,

így egy támogatást sem kapott Szathmáry Zoltán, ami azt is jelenti, hogy az Országgyűlés nem választotta meg legfőbb ügyésznek.

A szavazás után Baka András parlamenti sajtótájékoztatón számolt be arról, hogyan és milyen szempontok alapján választotta ki jelöltjét a tisztségre. Szakmai, és nem politikai szempontok alapján mérlegelt – hangsúlyozta. Szakmai értékelését nem változtatta meg a mai parlamenti döntés, szerinte a szavazás végeredményétől nem vált szakmailag alkalmatlanná a jelölt.

Leszögezte: a mai eredményt nem kudarcnak, hanem a demokrácia működésének tekinti. Az Országgyűlés döntését elfogadja, ugyanakkor rámutatott: a Legfőbb Ügyészség független szervezet, a vezető jelölését is független eljárásnak tekinti.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy politikai szereplők mellett jogászok, köztük ügyvédi irodák is próbálták befolyásolni a legfőbb ügyész választását, hogy javítsák perbeli pozícióikat. Semmi nem támasztja alá azt a vádat, hogy a jelölt Polt Péter volt legfőbb ügyész embere lett volna, és kiválasztása a hatalom átmentését szolgálta volna – jelentette ki a köztársasági elnök. Hozzátette: tudott a testvére ügyéről, amikor Szathmáry Zoltánt jelölte legfőbb ügyésznek, de az ügyről olyan nem nyilvános információk is a tudomására jutottak, amelyek más megvilágításba állítják a történteket és jelentősen árnyalják azt a képet, amelyet a közvélemény megismert.

Magyar Péter már előre jelezte: a Tisza nem fogja támogatni Baka András legfőbb ügyész jelöltjét

Miután a köztársasági elnök bejelentette jelöltjét, Magyar Péter egy sajtótájékoztatón elmondta: tiszteletben tartják az államfő jelölését, de az eddig hozzájuk eljutott információk alapján nem látják biztosítottnak, hogy Szathmáry akár kétharmados, akár egyszerű többségi támogatást kapjon a Tisza-frakciótól.