Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy az ügyészség elhallgatott, miután a kormányfő az aranykonvoj ügyét, az MNB-t és a „rogáni maffiát” szóba hozta. A poszt nem közöl bizonyítékot arra, hogy az ügyészség kommunikációja emiatt változott volna meg.
Korábban is számon kérte a Legfőbb Ügyészséget
Amint arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter már a héten is bírálta a Legfőbb Ügyészséget, miután az a mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a 2024-es telefonos ügyben. Akkor az aranykonvojról, az MNB-alapítványokról és a végrehajtói ügyről is kérdéseket tett fel; az ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök szervezetet és munkatársait érő kijelentéseit.
Mostani bejegyzésében a kormányfő ismét az ügyészségnek szegezte a kérdést:
Vajon mi tartja vissza őket, hogy kihallgassák a valódi főszereplőket? Mire várnak?”