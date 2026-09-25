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Magyar Péter újabb Facebook-bejegyzésben bírálta a Legfőbb Ügyészséget. A miniszterelnök azt kérdezte, miért nem hallgatják ki az általa emlegetett ügyek szerinte „valódi főszereplőit”. Azonban nem ez az első eset, hogy a miniszterelnök nyilvános üzenettel megy neki a Legfőbb Ügyészségnek.
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Legfőbb Ügyészségukrán aranykonvojmentelmi jogüzenetMagyar PéterMNB

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy az ügyészség elhallgatott, miután a kormányfő az aranykonvoj ügyét, az MNB-t és a „rogáni maffiát” szóba hozta. A poszt nem közöl bizonyítékot arra, hogy az ügyészség kommunikációja emiatt változott volna meg.

Legfőbb Ügyészség
Magyar Péter új Facebook-bejegyzéssel ment neki a Legfőbb Ügyészségnek (Fotó: Mediaworks)
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Korábban is számon kérte a Legfőbb Ügyészséget

Amint arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter már a héten is bírálta a Legfőbb Ügyészséget, miután az a mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a 2024-es telefonos ügyben. Akkor az aranykonvojról, az MNB-alapítványokról és a végrehajtói ügyről is kérdéseket tett fel; az ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök szervezetet és munkatársait érő kijelentéseit.

Mostani bejegyzésében a kormányfő ismét az ügyészségnek szegezte a kérdést: 

Vajon mi tartja vissza őket, hogy kihallgassák a valódi főszereplőket? Mire várnak?”

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