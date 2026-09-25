Korábban is számon kérte a Legfőbb Ügyészséget

Amint arról korábban az Origo is beszámolt, Magyar Péter már a héten is bírálta a Legfőbb Ügyészséget, miután az a mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a 2024-es telefonos ügyben. Akkor az aranykonvojról, az MNB-alapítványokról és a végrehajtói ügyről is kérdéseket tett fel; az ügyészség közleményben utasította vissza a miniszterelnök szervezetet és munkatársait érő kijelentéseit.

Mostani bejegyzésében a kormányfő ismét az ügyészségnek szegezte a kérdést: