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legfőbb ügyészség

Az ügyészség visszautasítja Magyar Péter vádjait

22 perce
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A Legfőbb Ügyészség üdvözli a miniszterelnök azon szándékát, amely támogatja a büntetőeljárások gördülékeny lefolytatását - így kezdődött a közlemény, melyet a szervezet kedd este közölt, reagálva Magyar Péter videóüzenetére, melyben kéri az Országgyűléstől mentelmi joga felfüggesztését.
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legfőbb ügyészségországgyűlésmentelmi jogközleményMagyar Péter

Az ügyészi szervezet, mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket

 – írták. Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter videóüzenetben reagált arra, hogy az ügyészség az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. A Facebookra feltöltött videóban Magyar Péter azt állította, hogy az ügyészség politikai céllal említi együtt a telefonos ügyét a két másik országgyűlési képviselő büntetőügyeivel. Amellett, hogy azt kéri az Országgyűléstől, függesszék fel a mentelmi jogát a 2024-es telefonos ügy miatt, a miniszterelnök egyúttal rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, és feljelentést tesz az ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen. Magyar Péter továbbá élesen bírálta a Legfőbb Ügyészséget, és teljes átvilágítást, valamint felelősségre vonást helyezett kilátásba. 

Magyar Péter vádjait visszautasította a Legfőbb Ügyészség
Magyar Péter vádjait visszautasította a Legfőbb Ügyészség Fotó: Ladóczki Balázs

Legfőbb Ügyészség: az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár fenyegetést

Az ügyészség közleményben reagálva a miniszterelnök szavaira kiemelte, alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Hangsúlyozták, hogy 

az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek. 

Az ügyészek munkájukat – nyilván nem hiba nélkül - kizárólag a fenti szempontok és lelkiismeretük alapján végzik, 

Döntéseiket nem befolyásolja, hogy az adott ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti

 – tették hozzá.

A Legfőbb Ügyészség szerint az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár meg nem értést, vagy éppen fenyegetést. 

Eljárnak hivatásuk szabályai alapján, félelem nélkül, a törvény és igazság jegyében. Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket a Legfőbb Ügyészség valamennyi ügyész nevében visszautasítja 

– zárta a szervezet a közleményt.

 

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