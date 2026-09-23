Az ügyészség visszautasítja Magyar Péter vádjait

Az ügyészi szervezet, mint az igazságszolgáltatás közreműködője mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy szó nélkül hagyja a szervezetet vagy annak munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket

– írták. Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter videóüzenetben reagált arra, hogy az ügyészség az ő, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését is kezdeményezte. A Facebookra feltöltött videóban Magyar Péter azt állította, hogy az ügyészség politikai céllal említi együtt a telefonos ügyét a két másik országgyűlési képviselő büntetőügyeivel. Amellett, hogy azt kéri az Országgyűléstől, függesszék fel a mentelmi jogát a 2024-es telefonos ügy miatt, a miniszterelnök egyúttal rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, és feljelentést tesz az ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen. Magyar Péter továbbá élesen bírálta a Legfőbb Ügyészséget, és teljes átvilágítást, valamint felelősségre vonást helyezett kilátásba.

Magyar Péter vádjait visszautasította a Legfőbb Ügyészség Fotó: Ladóczki Balázs

Legfőbb Ügyészség: az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár fenyegetést

Az ügyészség közleményben reagálva a miniszterelnök szavaira kiemelte, alkotmányos feladatainak ellátása során az egyetlen mérce és zsinórmérték a törvényesség és a pártatlanság, a törvény előtti egyenlőség. Hangsúlyozták, hogy

az országgyűlési képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítványok szigorú törvényi és szakmai megalapozottsággal, politikai vagy más megfontolástól függetlenül készülnek.

Az ügyészek munkájukat – nyilván nem hiba nélkül - kizárólag a fenti szempontok és lelkiismeretük alapján végzik,

Döntéseiket nem befolyásolja, hogy az adott ügyben ki az elkövető vagy a sértett, illetve az eljárás kinek az érdekét szolgálja vagy sérti

– tették hozzá.

A Legfőbb Ügyészség szerint az ügyészek teljesítik törvényi kötelességüket, akár elismerést kapnak érte, akár meg nem értést, vagy éppen fenyegetést.

Eljárnak hivatásuk szabályai alapján, félelem nélkül, a törvény és igazság jegyében. Az ezt megkérdőjelező kijelentéseket a Legfőbb Ügyészség valamennyi ügyész nevében visszautasítja

– zárta a szervezet a közleményt.