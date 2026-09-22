Megszólalt a KNYF a legfőbbügyész-jelölt testvéréről: az aranykonvojügy egyik gyanúsítottja

Mint arról korábban beszámoltunk, Baka András köztársasági elnök hétfőn Szathmáry Zoltánt javasolta legfőbb ügyésznek. Azonban a Tisza-frakció ezt nem támogatta: Nem látjuk biztosítottnak a Tisza-frakció részéről az államfő által jelölt Szathmáry Zoltán megválasztását - közölte Magyar Péter.

Az aranykonvojügy miatt utasíthatta vissza a Tisza-frakció Szathmáry Zoltán legfőbbügyész-jelöltet. Fotó: Hatlaczki Balazs

Az aranykonvojügy miatt utasíthatta vissza a Tisza-frakció Szathmáry Zoltán legfőbbügyész-jelöltet

Kedden a HVG kérdésére, miszerint Szathmáry Zoltán testvére érintettje-e az aranykonvojügynek, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette, hogy "a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő büntetőeljárásban öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, a közelmúltban kihallgatott gyanúsítottakkal a nyomozó ügyészség közokirat-hamisítás bűntettének gyanúját közölte". A lap szerint így igaz volt, hogy a Tisza-frakció politikai kockázatok miatt utasította el alig 24 óra alatt Szathmáry Zoltán legfőbb ügyész-jelöltet.

Mint kiderült, Szathmáry testvére gyanúsítottá vált abban a jogellenes fogva tartás miatti nyomozásban, amelyben korábban Hajdu Jánost, a TEK egykori vezetőjét is kihallgatták. A gyanú szerint a testvér az Alkotmányvédelmi Hivatalon keresztül kapcsolódik az ügyhöz, és a Telex szerint ő intézhette az érintett ukrán állampolgárok beutazási és tartózkodási tilalmát.

A Sándor-palota a fejlemények ellenére is fenntartja a jelölést: "A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét, a legfőbb ügyész személyére megtette javaslatát, arról dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége" - közölte a HVG-vel.