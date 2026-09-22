Magyar Péter Lengyelországot követi, ahol az uniós pénzek ellenére megbillent a gazdasági modell

Lengyelországba Donald Tusk hatalomra kerülése után megindultak a korábban befagyasztott uniós milliárdok, miközben a gazdaság továbbra is jelentős ütemben növekszik. Az állam pénzügyei ennek ellenére látványosan romlanak, ami azt mutatja, hogy a kedvező gazdasági környezet önmagában még nem pótolja a fegyelmezett költségvetési politikát – derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Magyar Péter az egész választási kampány alatt Lengyelországgal példálózott (Forrás: Facebook)

Magyar Péter régóta követendő példaként tekint Lengyelországra

Magyar Péter már kormányra kerülése előtt is rendszeresen hivatkozott a lengyel politikai változásokra. A Tisza Párt vezetője több alkalommal

követendő mintaként beszélt Donald Tusk politikájáról, valamint a lengyelországi közjogi és intézményi átalakításokról.

Miniszterelnökként első hivatalos külföldi útja is Lengyelországba vezetett. Krakkóban és Varsóban tárgyalt, mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, és arról beszélt, hogy helyre kell állítani a két ország közötti kapcsolatokat.

Magyar Péter a látogatáson azt hangoztatta, hogy Magyarországnak nem irigykednie kell a lengyel eredményekre, hanem tanulnia kell belőlük. A lengyel gazdaság teljesítményét, az infrastrukturális fejlesztéseket és a Brüsszellel rendezett viszonyt is olyan eredményként mutatta be, amely példaként szolgálhat Magyarország számára.

A Tisza-kormány több lépésénél is megjelent a lengyel minta: Magyar Péter a közjogi rendszer átalakításában, a korábbi kormányhoz kötődő vezetők eltávolításában és politikai ellenfelei elszámoltatásában is Donald Tusk módszereit követi.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy Magyar Péter lengyel mintára indította el a hírhedtté vált Tisztítótűz-programot.

A friss gazdasági adatok alapján azonban egyre kérdésesebb, valóban Donald Tusk politikája jelenti-e azt a mintát, amelyet Magyarországnak érdemes követnie.