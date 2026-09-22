Magyar Péter Lengyelországot követi, ahol az uniós pénzek ellenére megbillent a gazdasági modell

Lengyelországba Donald Tusk hatalomra kerülése után megindultak a korábban befagyasztott uniós milliárdok, miközben a gazdaság továbbra is jelentős ütemben növekszik. Az állam pénzügyei ennek ellenére látványosan romlanak, ami azt mutatja, hogy a kedvező gazdasági környezet önmagában még nem pótolja a fegyelmezett költségvetési politikát – derül ki a Világgazdaság cikkéből.
Magyar Péter régóta követendő példaként tekint Lengyelországra
Magyar Péter már kormányra kerülése előtt is rendszeresen hivatkozott a lengyel politikai változásokra. A Tisza Párt vezetője több alkalommal
követendő mintaként beszélt Donald Tusk politikájáról, valamint a lengyelországi közjogi és intézményi átalakításokról.
Miniszterelnökként első hivatalos külföldi útja is Lengyelországba vezetett. Krakkóban és Varsóban tárgyalt, mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, és arról beszélt, hogy helyre kell állítani a két ország közötti kapcsolatokat.
Magyar Péter a látogatáson azt hangoztatta, hogy Magyarországnak nem irigykednie kell a lengyel eredményekre, hanem tanulnia kell belőlük. A lengyel gazdaság teljesítményét, az infrastrukturális fejlesztéseket és a Brüsszellel rendezett viszonyt is olyan eredményként mutatta be, amely példaként szolgálhat Magyarország számára.
A Tisza-kormány több lépésénél is megjelent a lengyel minta: Magyar Péter a közjogi rendszer átalakításában, a korábbi kormányhoz kötődő vezetők eltávolításában és politikai ellenfelei elszámoltatásában is Donald Tusk módszereit követi.
Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy Magyar Péter lengyel mintára indította el a hírhedtté vált Tisztítótűz-programot.
A friss gazdasági adatok alapján azonban egyre kérdésesebb, valóban Donald Tusk politikája jelenti-e azt a mintát, amelyet Magyarországnak érdemes követnie.
Brüsszel megnyitotta a pénzcsapokat, mégis elszállt a hiány
Donald Tusk 2023 végén azzal az ígérettel tért vissza a lengyel kormány élére, hogy rendezi Varsó kapcsolatát Brüsszellel, és felszabadítja a korábban befagyasztott uniós forrásokat. Ez gyorsan sikerült is,
az Európai Bizottság döntése összesen 137 milliárd eurónyi támogatás és hitel előtt nyitotta meg az utat.
A lengyel gazdaság növekszik, alacsony a munkanélküliség, közben pedig hatalmas, részben uniós pénzből finanszírozott beruházások zajlanak. Mindez papíron ideális helyzetet teremtett volna az államháztartás rendezéséhez.
Ennek azonban éppen az ellenkezője történt,
Lengyelország költségvetési hiánya 2025-ben már a második legmagasabb volt az Európai Unióban.
A Moody’s szerint a deficit 2026-ban és 2027-ben is a GDP 7 százaléka körül maradhat. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a lengyel állam minden megtermelt száz euró mellett további hét euróval többet költ annál, mint amennyi bevétele van. A hitelminősítő szerint különösen aggasztó, hogy a Tusk-kormány még a gyors gazdasági növekedés és az uniós pénzek beáramlása mellett sem tudta rendbe tenni a költségvetést.
Ha pedig ilyen kedvező környezetben sem sikerül csökkenteni a hiányt, komoly kérdés, mi történik majd akkor, ha lelassul a gazdaság vagy elapadnak a rendkívüli források.
Gyorsan nő az adósság, a Moody’s elvesztette a türelmét
A magas hiány következménye a lengyel államadósság gyors emelkedése.
A Moody’s számításai szerint az adósság a 2025-ös, GDP-arányos 59,7 százalékról 2027-re 68,9 százalékra ugorhat.
Ez két év alatt több mint kilenc százalékpontos növekedést jelentene.
A kiadások emelkedését több nagy tétel egyszerre okozza:
- folyamatosan nőnek az egészségügyi kiadások,
- jelentős állami beruházások zajlanak,
- megmaradtak a magas szociális vállalások,
- az ukrajnai háború miatt rendkívül gyors ütemben emelkednek a védelmi kiadások.
A hitelminősítő arra is figyelmeztetett, hogy Lengyelországban egyre több adósság kerül a központi költségvetésen kívülre, például az állami fejlesztési bankon keresztül. Mindezek miatt a Moody’s történetében először rontotta Lengyelország hitelminősítését.