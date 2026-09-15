Magyar Péter a hónap végén Vatikánba megy, magánaudiencián fogadja a pápa

„Szeptember 24-én a Vatikánba utazom, ahol magánaudiencián fogad XIV. Leó pápa” – adta hírül közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök elmondása szerint ezután tárgyalni fog Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Még júniusban számolt be közleményben arról az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, hogy Erdő Péter bíboros a budapesti Prímási Palotában fogadta a kormányfőt, ahol egyeztettek a vatikáni látogatásról.