Leslie Mandoki elismerően beszélt Magyar Péterről és a Tisza-kormányról, Havasi Bertalant meglepte a nyilatkozata

A Telex birtokába jutott néhány dokumentum, amelyek szerint a zenészt rendszeresen reptéri kormányváró és bérelt luxusautó várta Budapesten. Az iratok szerint Leslie Mandoki az elmúlt két évben több tízmillió forint értékben kapott a magyar államtól olyan kényelmi szolgáltatásokat, amelyek leginkább miniszterelnököknek vagy más, magas rangú diplomatáknak járnak.

Miközben Leslie Mandoki az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is szoros kapcsolatban állt az Orbán-kormányhoz köthető körökkel, most a Tisza-kormányt méltatta (Fotó: Mandoki Soulmates)

Amikor a hírportál ennek kapcsán megkereste a zenészt, az leszögezte:

valójában évek óta nem értett egyet az Orbán-kormány bizonyos álláspontjaival, és hálás azért, hogy a kormányváltás után Magyarország visszakerült a szabad Európába.

Hangsúlyozta, Magyarországnak Európa szívében a helye, és az utóbbi években nagyon zavarta őt, hogy ettől az ország eltávolodott. – A választások előtt sok német és amerikai újságíró megkérdezte tőlem, mit jósolok. Azt válaszoltam: ez nagyon egyszerű, a magyarok mindig is ruszofóbok voltak, és ennek történelmi oka van. Nem felejtettük el, mit tettek velünk az oroszok, legutóbb 1956-ban, és azt sem, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, amíg 1989-ben végre a magyar nép lerázta magáról a szovjet elnyomást. Ezeket a történelmi tapasztalatokat nem lehet egyszerűen kitörölni a magyarok emlékezetéből, még akkor sem, ha ezt Orbán Balázs nagyon helytelenül, de megpróbálta – ecsetelte, majd többször is elismeréssel méltatta Magyar Péter és a Tisza-kormány politikáját.

Leslie Mandoki elmondása szerint ő nem sorolná be magát orbánistának

A hírportál kérdésére, miszerint mióta változott meg ennyire a véleménye a Fidesz politikájáról, azt válaszolta, ő nem sorolná be magát orbánistának, és ha megnézzük a három és fél évvel ezelőtti müncheni jubileumi koncertfelvételét, már nem találunk rajta hivatalos magyar vendéget. Sőt, bár 2024-ben komoly megtiszteltetésnek vette a Kossuth-díjat, nem ment el a parlamenti átadására. Mandoki szerint ekkor már úgy érezte, a kormány olyan álláspontokat képvisel, amit ő nem akar felvállalni.

Az interjúban később azt is kiemelte, hogy ő liberális, szabadelvű, polgári gondolkodású művésznek tartja magát, és ebből az értékrendből soha nem engedett.

Leslie Mandoki mondatai azért is hatnak furcsán, mert az elmúlt 16 év egyik legkedveltebb zenésze volt az Orbán-kormányhoz köthető körökben. A Telex példának okáért felidézte, 2012-ben kitüntették a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, a következő évben zenekarával a Művészetek Palotájában lépett fel, ahol Áder János akkori államfő és Orbán Viktor több német politikus és üzletember társaságában hallgatta végig a produkciót. A 2015-ös nyár végi ingyenes jazzrock all-star formációja, a Mandoki Soulmates Várkert Bazárban tartott koncertjére 94 milliós állami támogatást kapott, ami akkoriban a Sziget három nagyszínpados külföldi előadói gázsijának felelt meg.