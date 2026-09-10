Felvette a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cége – a koncert elmaradt, a pénzt hiába kérik vissza

Leslie Mandoki cége nettó 320 millió forint előleget kapott egy 2026-ra tervezett koncertre, amely végül nem valósult meg. A Lounge Event szerint elszámolható teljesítés nem történt, a pénzt pedig többszöri felszólítás ellenére sem fizették vissza, ezért a rendezvényszervező jogi úton próbálja visszaszerezni az összeget – írja a Blikk.

Jogi úton követelik vissza a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cégétől, miután a tervezett koncert elmaradt (Fotó: AFP/DPA/Rolf Vennenbernd)

A lapot a Lounge Event Kft. arról tájékoztatta, hogy a RedRock Production GmbH a felek közötti szerződés és a Mandoki cége által kiállított számla alapján kapta meg a 320 millió forintos előleget. A koncertet eredetileg augusztus 19-re tervezték, az állami megrendelést azonban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség júniusban megszüntette. Emiatt a Lounge Event is felmondta a Mandoki cégével kötött szerződését.

Leslie Mandoki cégétől 320 millió forintot követelnek vissza

A Lounge Event közlése szerint a projektből végül nem született olyan teljesítés, amellyel a kifizetett előleget el lehetne számolni. A céget ezért többször, ügyvédi levélben is

felszólították a 320 millió forint visszafizetésére.

A pénz azonban mindeddig nem érkezett vissza. A rendezvényszervező ezért azt közölte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket, hogy visszaszerezze az összeget, majd vissza tudja fizetni az állami megrendelőnek.

Mandokiék 800 millió forintos szerződést kötöttek a lefújt koncertre

A teljes koncertre a Lounge Event nettó 1,2 milliárd forintos szerződést kötött az állami megrendelővel. Ebből Leslie Mandoki cége 800 millió forintért vállalta saját fellépését, valamint az általa meghívott magyar és külföldi vendégművészek közreműködését. A fennmaradó összegből finanszírozták volna többek között a rendezvénytechnikai munkákat, a helyszín kialakítását, a VIP-eseményeket és a koncert kommunikációját.