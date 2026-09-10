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Felvette a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cége – a koncert elmaradt, a pénzt hiába kérik vissza

leslie mandoki

Felvette a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cége – a koncert elmaradt, a pénzt hiába kérik vissza

19 perce
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Nem csitulnak a kedélyek a világhírű magyar zenész körül. A napokban egy interjúban méltatta Magyar Pétert, most pedig komoly pénzügyi vita alakult ki cége körül. A Blikk információi szerint Leslie Mandoki cége több százmillió forintot kapott előlegként egy koncertre, amely később elmaradt. A rendezvényszervező azt állítja, hogy az összeget többszöri felszólítás ellenére sem kapta vissza.
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leslie mandokipénzMagyar Péterkoncert

Leslie Mandoki cége nettó 320 millió forint előleget kapott egy 2026-ra tervezett koncertre, amely végül nem valósult meg. A Lounge Event szerint elszámolható teljesítés nem történt, a pénzt pedig többszöri felszólítás ellenére sem fizették vissza, ezért a rendezvényszervező jogi úton próbálja visszaszerezni az összeget – írja a Blikk.

Jogi úton követelik vissza a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cégétől, miután a tervezett koncert elmaradt, elszámolható teljesítés pedig nem történt.
Jogi úton követelik vissza a 320 milliós előleget Leslie Mandoki cégétől, miután a tervezett koncert elmaradt (Fotó: AFP/DPA/Rolf Vennenbernd)

A lapot a Lounge Event Kft. arról tájékoztatta, hogy a RedRock Production GmbH a felek közötti szerződés és a Mandoki cége által kiállított számla alapján kapta meg a 320 millió forintos előleget. A koncertet eredetileg augusztus 19-re tervezték, az állami megrendelést azonban a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség júniusban megszüntette. Emiatt a Lounge Event is felmondta a Mandoki cégével kötött szerződését.

Leslie Mandoki cégétől 320 millió forintot követelnek vissza

A Lounge Event közlése szerint a projektből végül nem született olyan teljesítés, amellyel a kifizetett előleget el lehetne számolni. A céget ezért többször, ügyvédi levélben is

felszólították a 320 millió forint visszafizetésére.

A pénz azonban mindeddig nem érkezett vissza. A rendezvényszervező ezért azt közölte, hogy megteszi a szükséges jogi lépéseket, hogy visszaszerezze az összeget, majd vissza tudja fizetni az állami megrendelőnek.

Mandokiék 800 millió forintos szerződést kötöttek a lefújt koncertre

A teljes koncertre a Lounge Event nettó 1,2 milliárd forintos szerződést kötött az állami megrendelővel. Ebből Leslie Mandoki cége 800 millió forintért vállalta saját fellépését, valamint az általa meghívott magyar és külföldi vendégművészek közreműködését. A fennmaradó összegből finanszírozták volna többek között a rendezvénytechnikai munkákat, a helyszín kialakítását, a VIP-eseményeket és a koncert kommunikációját.

Ez azért is érdekes, mert Leslie Mandoki a Telexnek adott interjújában korábban azt mondta: csak a sajtóból tudta meg, mennyit kért a Lounge a koncertekért, hozzátéve, hogy ezt „ügyesen titokban tartották”.

A Lounge Event ugyanakkor visszautasította azt a felvetést, hogy a koncertet túlárazta volna, és azt is hangsúlyozta, hogy Mandoki a saját cégével kötött, 800 millió forintos szerződés összegével tisztában volt.

Magyar Pétert méltatta Leslie Mandoki

Ahogy az Origo korábban megírta, Mandoki Magyar Pétert és a Tisza-kormányt is méltatta, miközben arról beszélt, hogy az utóbbi években több kérdésben eltávolodott az Orbán-kormány politikájától. A nyilatkozata komoly visszhangot váltott ki. Schmidt Mária később élesen bírálta Mandokit, és azt írta, a zenész szembefordult mindazzal, amit a korábbi években képviselt.

A mostani pénzügyi vita azonban ettől különálló ügy: a Lounge Event a lefújt koncertre korábban kifizetett előleget próbálja visszaszerezni.

A Lounge Event közlése szerint 2026-ban egy másik, nettó 2,8 milliárd forintos Mandoki-projektet is megrendeltek, amely három külföldi koncertet, egy magyarországi fellépést, dokumentumfilmet és könyvet is tartalmazott volna. Mandoki cége ebben a projektben 2,2 milliárd forint értékű feladatot vállalt volna, de erre a megbízásra a Lounge Event már nem fizetett előleget. Az állami megrendelő ezt a projektet is visszavonta.

 

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