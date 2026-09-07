Kapitány István bejelentése a boltok kínálatát is érinti

„Hány magyar termék van a polcokon?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Kapitány István, majd kijelentette: új alapokra helyezik a kormány és a kiskereskedelmi szereplők együttműködését. A gazdasági és energetikai miniszter beszámolója szerint ennek jegyében múlt héten találkoztak a Lidl Magyarország vezetőségével, akikkel tárgyaltak a kiskereskedelmet érintő legfontosabb kérdésekről, a jelenlegi szabályozási környezetről és arról is, hol van szükség változtatásra.

Kapitány István találkozott a Lidl Magyarország vezetőségével, akikkel tárgyaltak a kiskereskedelmet érintő legfontosabb kérdésekről (Forrás: Kapitány István/Facebook)

Hangsúlyozta, a kormány alapelve egyszerű: „ami a magyar családok érdekeit védi, azt meg kell őrizni”, ami pedig felesleges terhet jelent, nem éri el a célját vagy indokolatlanul nehezíti a vállalkozások működését, azt felül kell vizsgálni.

Aki naponta több millió vásárlót szolgál ki, az tud olyat mondani, amit egy minisztériumi elemzésből soha nem tudnánk meg. Ezért beszélünk a magyar vállalkozásokkal, a kereskedelmi szereplőkkel, a beszállítókkal és a szakmai szervezetekkel is

– írta, majd leszögezte: meghallgatják az érveiket, de a döntéseknél mindenekelőtt a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekeit tartják szem előtt.

A cél, hogy minél több magyar termék legyen a nemzetközi piacon

Fontosnak nevezte, hogy a nagy kereskedelmi láncok piacot és növekedési lehetőséget teremtsenek a magyar beszállítók számára mind belföldön, mind külföldön.

„Célunk, hogy több magyar termék kerüljön a boltok polcaira és minél több magyar vállalkozás jusson ki termékeivel a nemzetközi piacokra akár a nagy kereskedelmi láncokon keresztül is. Ehhez olyan kiskereskedelmi környezetre van szükség, amely védi a fogyasztókat, biztosítja a tisztességes versenyt, ugyanakkor teret ad a beruházásoknak és a fejlődésnek is. A párbeszédet megkezdtük. Ahol indokolt, változtatni fogunk. A mérce pedig minden esetben ugyanaz: mi szolgálja Magyarország és a magyar emberek érdekét” – hangsúlyozta Kapitány István.

Ahogy arra korábban az Origo is felhívta a figyelmet, mintegy 800 magyar vendéglátóipari vállalkozás részesül egyenként tízmillió forintos támogatásban. Kapitány István ismertetése szerint a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében a vidéki vendéglátóhelyek kapják a támogatás 80 százalékát.