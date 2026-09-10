Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter bejelentette, Ligeti Miklós is a Tisza alkotmánybíró-jelöltje lett

Ligeti Miklós

Magyar Péter bejelentette, Ligeti Miklós is a Tisza alkotmánybíró-jelöltje lett

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új feladatot kaphat Ligeti Miklós, miután nem őt választotta a Tisza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint Ligeti Miklós bekerült a párt öt alkotmánybíró-jelöltje közé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ligeti MiklósalkotmánybíróMagyar Péter

Fontos bejelentést tett Magyar Péter, aki ismertette a Tisza öt alkotmánybíró-jelöltjének nevét. Köztük van Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is, akinek neve korábban az NVVH elnöki posztja kapcsán merült fel. A miniszterelnök röviden ismertette a jelöltek szakmai hátterét is.

Ligeti Miklós a Tisza egyik alkotmánybíró-jelöltje lett (Forrás: Facebook)
Ligeti Miklós a Tisza egyik alkotmánybíró-jelöltje lett (Forrás: Facebook)

Ligeti Miklós mellett négy másik jogászt is jelöl a Tisza

Magyar Péter közlése szerint a Tisza olyan alkotmánybíró-jelölteket választott ki, akik megfelelnek az Alaptörvényben meghatározott feltételeknek és a szakmai követelményeknek. A jelöltek kiválasztásánál a feddhetetlenséget, az integritást, a függetlenséget és a szakmai teljesítményt is figyelembe vették.

Az öt jelölt között Ligeti Miklós mellett

  • Chronowski Nóra alkotmányjogász, egyetemi tanár és az MTA doktora, 
  • Kovács András György kúriai tanácselnök bíró és közigazgatási jogász,
  • Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint
  • Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára szerepel.

A jelöltek a jog különböző területeit fedik le, köztük az alkotmányjogot, a büntetőjogot, a közigazgatási jogot, a polgári jogot és az alapjogokat. A parlamenti menetrend szerint a jelöltek bizottsági meghallgatására hétfőn kerül sor, az Országgyűlés pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót.

A TISZA ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek”

– írta közösségi oldalán Magyar Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!