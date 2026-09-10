Magyar Péter bejelentette, Ligeti Miklós is a Tisza alkotmánybíró-jelöltje lett

Fontos bejelentést tett Magyar Péter, aki ismertette a Tisza öt alkotmánybíró-jelöltjének nevét. Köztük van Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is, akinek neve korábban az NVVH elnöki posztja kapcsán merült fel. A miniszterelnök röviden ismertette a jelöltek szakmai hátterét is.
Ligeti Miklós mellett négy másik jogászt is jelöl a Tisza
Magyar Péter közlése szerint a Tisza olyan alkotmánybíró-jelölteket választott ki, akik megfelelnek az Alaptörvényben meghatározott feltételeknek és a szakmai követelményeknek. A jelöltek kiválasztásánál a feddhetetlenséget, az integritást, a függetlenséget és a szakmai teljesítményt is figyelembe vették.
Az öt jelölt között Ligeti Miklós mellett
- Chronowski Nóra alkotmányjogász, egyetemi tanár és az MTA doktora,
- Kovács András György kúriai tanácselnök bíró és közigazgatási jogász,
- Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint
- Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára szerepel.
A jelöltek a jog különböző területeit fedik le, köztük az alkotmányjogot, a büntetőjogot, a közigazgatási jogot, a polgári jogot és az alapjogokat. A parlamenti menetrend szerint a jelöltek bizottsági meghallgatására hétfőn kerül sor, az Országgyűlés pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót.
A TISZA ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek”
– írta közösségi oldalán Magyar Péter.