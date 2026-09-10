Magyar Péter bejelentette, Ligeti Miklós is a Tisza alkotmánybíró-jelöltje lett

Fontos bejelentést tett Magyar Péter, aki ismertette a Tisza öt alkotmánybíró-jelöltjének nevét. Köztük van Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója is, akinek neve korábban az NVVH elnöki posztja kapcsán merült fel. A miniszterelnök röviden ismertette a jelöltek szakmai hátterét is.

Ligeti Miklós a Tisza egyik alkotmánybíró-jelöltje lett (Forrás: Facebook)

Ligeti Miklós mellett négy másik jogászt is jelöl a Tisza

Magyar Péter közlése szerint a Tisza olyan alkotmánybíró-jelölteket választott ki, akik megfelelnek az Alaptörvényben meghatározott feltételeknek és a szakmai követelményeknek. A jelöltek kiválasztásánál a feddhetetlenséget, az integritást, a függetlenséget és a szakmai teljesítményt is figyelembe vették.

Az öt jelölt között Ligeti Miklós mellett

Chronowski Nóra alkotmányjogász, egyetemi tanár és az MTA doktora,

Kovács András György kúriai tanácselnök bíró és közigazgatási jogász,

Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, valamint

Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi tanára szerepel.

A jelöltek a jog különböző területeit fedik le, köztük az alkotmányjogot, a büntetőjogot, a közigazgatási jogot, a polgári jogot és az alapjogokat. A parlamenti menetrend szerint a jelöltek bizottsági meghallgatására hétfőn kerül sor, az Országgyűlés pedig kedden délelőtt választja meg az öt új alkotmánybírót.

A TISZA ígéretéhez híven olyan jelölteket javasol alkotmánybírónak, akik minden szempontból megfelelnek nemcsak az Alaptörvény előírásainak, de minden szakmai követelménynek”

– írta közösségi oldalán Magyar Péter.