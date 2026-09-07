Ligeti Miklós szerint már régen meg kellett volna történniük a gyanúsításoknak

Ligeti Miklós az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában arról beszélt, hogy a magyarországi korrupciós ügyekben érintett összegek nagysága önmagában is rendkívüli.
Ligeti Miklós szerint az MNB-ügyben már régen eljött volna a gyanúsítás ideje
A Transparency International Magyarország jogi igazgatója az MNB alapítványainak ügyét mintegy 300 milliárd forintos közpénzveszteséggel hozta összefüggésbe. Szerinte az ügyben érintett személyeknek nem különböző nyilvános felületeken kellene magyarázkodniuk, hanem a hatóságok előtt kellene számot adniuk a történtekről.
Ligeti ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a letartóztatás szükségességéről nem lehet előre kijelentést tenni, annak feltételeit ugyanis a hatóságoknak kell megvizsgálniuk.
A jogi igazgató szerint az ügyben indult nyomozás már másfél éve tart, miközben az ügyészség tájékoztatása alapján 91 milliárd forint értékű vagyont már biztosítottak. Ligeti szerint ebből is következik a kérdés, hogy miért nem történt meg korábban több érintett gyanúsítottkénti kihallgatása.
Úgy fogalmazott, hogy
szerinte nincs elfogadható észszerű magyarázat arra, hogy nemcsak Matolcsy György, hanem az alapítványok vezetésében szereplő személyek közül sem mindenkit vontak gyanúsítottként felelősségre.
A beszélgetésben az is felmerült, hogy a kecskeméti egyetemhez kapcsolódó alapítvány ügyét is érdemes lenne alaposan megvizsgálni. Ligeti szerint választ kell találni arra, miért adtak át 125,5 milliárd forintot egy másik alapítványhoz kapcsolódó befektetési társaságnak kötvényekért cserébe.
Ligeti Miklós Varga Mihály felelősségét is vizsgálná
Ligeti Miklós szerint a vizsgálatoknak nem szabad kizárólag a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetésére koncentrálniuk. A jelenlegi jegybanki vezetés kapcsán is vannak szerinte tisztázandó kérdések. Varga Mihállyal kapcsolatban például azt vetette fel, hogy választ kellene adnia arra, miért kötött a Magyar Nemzeti Bank 2025 márciusa után is tízmilliárdos nagyságrendben szerződéseket olyan üzleti szereplőkkel, amelyeket Ligeti a NER-hez köthető, jól finanszírozott oligarchákként jellemzett.
Szerinte azt is vizsgálni kellene, hogy a jegybank ezekhez a szolgáltatásokhoz nem juthatott volna-e hozzá kedvezőbb feltételekkel, valódi versenyben. Emellett arra is választ vár, hogy Varga Mihály mit tudott, illetve mit kellett volna tudnia a Matolcsy György vezette időszak alapítványi közpénzkezeléséről.
A Transparency International Magyarország már 2025 áprilisában büntetőfeljelentést tett az ügyben. Ligeti szerint az álláspontjuk az volt, hogy Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bankban a tulajdonosi jogokat gyakorló magyar állam képviselőjeként bizonyos szükséges lépéseket elmulaszthatott. Mint mondta, ezt a büntető törvénykönyv hivatali bűnpártolásként értékelheti.
Ligeti Miklós szerint fontos feladat várhat az új vagyonvisszaszerzési hivatalra
A beszélgetés egyik fontos témája volt az új vagyonvisszaszerzési hivatal is. Ligeti Miklós szerint az új szervezetnek nemcsak a nagy, közismert ügyekkel kellene foglalkoznia, hanem a kevésbé látványos, kisebb korrupciógyanús eseteket is fel kellene tárnia.
Úgy véli, évente 15–17 ezer közbeszerzési szerződés születik Magyarországon, ezek között pedig lehetnek túlárazott vagy csalárd ügyletek. Mivel természetesen nem lehet minden szerződést korrupciógyanú alapján vizsgálni, Ligeti szerint kockázati szűrésre lenne szükség.
Példaként a 2000-es sorozatú kormányhatározatokat hozta fel. Elmondása szerint 2010 májusa és 2026 áprilisa között több ezer ilyen döntés született, a nyilvánosságra került kevesebb mint száz határozatban pedig mintegy 600 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás nyomaira bukkantak.
A Transparency International Magyarország ezek közül 42 határozatot perelt ki, további dokumentumokat pedig a 24.hu szerzett meg közérdekű adatigénylés útján.
Ligeti szerint az új hivatal és a már működő nyomozóhatóságok között érdemi együttműködésre lenne szükség.
Elképzelhetőnek tartja, hogy a rendőrség, a NAV nyomozóhatósága és az ügyészség egyfajta ügylistát állítson össze, amelyből az új hivatal kiválaszthatná azokat az eseteket, amelyeket a saját hatáskörében vizsgálna tovább.
A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a vagyonvisszaszerzési hivatal, a rendőrség, a NAV és az ügyészség munkáját nem egymás ellenében, hanem partnerségben kellene megszervezni. Szerinte így lehetne hatékonyabban megosztani az információkat, a bizonyítékokat és az egyes ügyeket is.