Ligeti Miklós szerint már régen meg kellett volna történniük a gyanúsításoknak

Ligeti Miklós az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában arról beszélt, hogy a magyarországi korrupciós ügyekben érintett összegek nagysága önmagában is rendkívüli.

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója az MNB-ügyről és az új vagyonvisszaszerzési hivatal szerepéről is beszélt (Forrás: Facebook)

Ligeti Miklós szerint az MNB-ügyben már régen eljött volna a gyanúsítás ideje

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója az MNB alapítványainak ügyét mintegy 300 milliárd forintos közpénzveszteséggel hozta összefüggésbe. Szerinte az ügyben érintett személyeknek nem különböző nyilvános felületeken kellene magyarázkodniuk, hanem a hatóságok előtt kellene számot adniuk a történtekről.

Ligeti ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a letartóztatás szükségességéről nem lehet előre kijelentést tenni, annak feltételeit ugyanis a hatóságoknak kell megvizsgálniuk.

A jogi igazgató szerint az ügyben indult nyomozás már másfél éve tart, miközben az ügyészség tájékoztatása alapján 91 milliárd forint értékű vagyont már biztosítottak. Ligeti szerint ebből is következik a kérdés, hogy miért nem történt meg korábban több érintett gyanúsítottkénti kihallgatása.

Úgy fogalmazott, hogy

szerinte nincs elfogadható észszerű magyarázat arra, hogy nemcsak Matolcsy György, hanem az alapítványok vezetésében szereplő személyek közül sem mindenkit vontak gyanúsítottként felelősségre.

A beszélgetésben az is felmerült, hogy a kecskeméti egyetemhez kapcsolódó alapítvány ügyét is érdemes lenne alaposan megvizsgálni. Ligeti szerint választ kell találni arra, miért adtak át 125,5 milliárd forintot egy másik alapítványhoz kapcsolódó befektetési társaságnak kötvényekért cserébe.

Ligeti Miklós Varga Mihály felelősségét is vizsgálná

Ligeti Miklós szerint a vizsgálatoknak nem szabad kizárólag a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetésére koncentrálniuk. A jelenlegi jegybanki vezetés kapcsán is vannak szerinte tisztázandó kérdések. Varga Mihállyal kapcsolatban például azt vetette fel, hogy választ kellene adnia arra, miért kötött a Magyar Nemzeti Bank 2025 márciusa után is tízmilliárdos nagyságrendben szerződéseket olyan üzleti szereplőkkel, amelyeket Ligeti a NER-hez köthető, jól finanszírozott oligarchákként jellemzett.