Lovak, diplomáciai botrány és mémek: így reagált az internet népe a Tisza-kormány baklövésére

Nagy port kavart egy brit sajtóban megjelent hír, miszerint a Tisza-kormány levélben kérte vissza a Nelson és Iveco nevű lipicai lovakat. Az állatokat még 2023-ban, III. Károly koronázása alkalmából ajándékozta Magyarország a brit királyi udvarnak. A kérés értetlenséget és diplomáciai zavart okozott Londonban, hiszen egy uralkodónak átadott koronázási ajándék visszakérése finoman szólva sem mindennapos eljárás.

A Tisza-kormány visszakérte a brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat (Forrás: Facebook)

Az Origo megkeresésére végül az Agrárminisztérium cáfolta a hírt, félreértés történt, az ügy rendeződött, viszont annak utóhatásai még most is érezhetők.

A közösségi oldalakat elárasztották a botrányos üggyel foglalkozó mémek, és Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke egy jól megválasztott Üvegtigris-jelenettel foglalta össze a helyzetet, hozzátéve:

Elindult az „út az istállóba” program?

Beindult a mémgyár, fókuszban Magyar Péter és a lipicai lovak

Az internet népe mémekkel kommentálta a helyzetet, de a közéleti személyiségek sem kímélték a kormányt. Például Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője közösségi oldalán megjegyezte: „a nyuszimotor után itt a következő komoly célpont a vagyonvisszaszerzésre”.

Forrás: Facebook

A szakértő egy másik bejegyzésében emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc még miniszterelnökként egy pulikutyát ajándékozott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. „A nemzeti vagyonvisszaszerzésben nem ismer tréfát a Tisza-kormány! Putyin megkapta az első arculcsapást a 10 diplomata kiutasításával, de most a Gyurcsány Ferenc által korábban adományozott Totó kutyáért is eljön Unger Anna és kis csapata” – állapította meg.

Forrás: Facebook

A Nemzeti Pótvizsga elnevezésű konzervatív Facebook-oldal komolyabban is kifejtette a véleményét az ügyről. Mint írták, az eset tökéletesen mutatja be azt a „kicsinyes és átgondolatlan” politizálást, amely a nagypolitikai színtéren próbál pontokat szerezni, de helyette csak nemzetközi arcvesztést produkál.

Az oldal szerint egy királyi udvarnak küldött ajándékot utólag visszakérni nem nemzeti büszkeség, hanem olyan szintű udvariatlanság, ami komoly árnyékot vet az ország diplomáciai megítélésére.

Nelson és Iveco sorsa körül most áll a bál, de a legnagyobb veszteséget nem a lovak jelentik, hanem a tisztelet, amit ezzel a lépéssel sikerült végleg eljátszani Londonban

– fogalmaztak, mellékelve egy mémet, amelyen egy Magyar Péter miniszterelnök és III. Károly angol király közötti fiktív párbeszéd mutat rá az ügy abszurditására.