A köztévében egy kívánságműsor ismétlésében tűnt fel a bicskei gyerekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatója

Az M1 csütörtökön délután egy 1992-ben készült karácsonyi adást ismételt meg a Három kívánság című műsorból, amelyet a bicskei Batthyány-kastélyban vettek fel. A műsorban több gyermekotthonban élő gyermek is szerepelt, köztük pedig feltűnt Vásárhelyi János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon akkori igazgatója is. Az adásban Dévényi Tibor műsorvezető kedves igazgatóként konferálta fel, amint átveszi az első ajándékcsomagot. Vásárhelyi Jánost 2019-ben kiskorúak sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekmények miatt ítélte el a bíróság.

Vásárhelyi János az M1 újra sugárzott archív műsorában (Forrás: Mediaklikk)

Az M1 archív műsorában még igazgatóként szerepelt Vásárhelyi János

„A tiszás közmédia újabb botránya: folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt elítélt egykori igazgató mosolyog a képernyőn” – hívta fel az esetre a figyelmet Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő.

Vásárhelyi János 2004 és 2016 között vezette a bicskei gyermekotthont, és legalább tíz kiskorú fiút bántalmazott szexuálisan.

Vásárhelyit 2019-ben nyolc év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy másik ügyben is büntetést szabtak ki vele szemben. A férfit a folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt ítélték el. A büntetéséből a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége a kétharmad letöltése után nyílt meg, végül 2026 áprilisában szabadult.

A műsorban nagyjából a 44. perc környékén Vásárhelyi a gyermekotthon vezetőjeként jelenik meg, és Dévényi Tibor úgy konferálja fel, mint aki átveszi az első ajándékcsomagot.

Vizsgálatot indít a közmédia

A Duna Médiaszolgáltató Zrt. mélyen sajnálja a történteket – közölte a közmédia. Tudatták: a megbízott vezérigazgató személyesen bocsánatot kért a történtekért, és belső vizsgálatot rendelt el annak feltárására, hogy megelőzhető lett volna-e az eset.

Ha a vizsgálat felelősséget állapít meg, megtörténik a felelősségre vonás is, ezzel párhuzamosan felülvizsgálják az archív tartalmak kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó eljárásrendet is,

hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő.