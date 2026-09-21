Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az M6-os autópálya ügyében

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Az ügy előzménye a Közlekedési és Beruházási Minisztérium augusztusi büntetőfeljelentése, amelyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját vetették fel az autópálya-koncesszió miatt.

Rendőrségi nyomozás indult az M6-os autópálya működtetése miatt. A feljelentés hátterében az MKIF koncessziója és egy több mint 100 milliárdos vita áll (A képen Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere)

Fotó: Ladóczki Balázs

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak az M6-os autópálya ügyében

A BRFK hétfőn megerősítette, hogy már folyamatban van a nyomozás. Korábban egy magánszemély feljelentése is az ügyészség elé került, majd az ügyet a rendőrséghez továbbították. Később Vitézy Dávid minisztériumának feljelentése is a BRFK-hoz került.

A közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelentette be, hogy tárcája büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt.