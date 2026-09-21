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vitézy dávid

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak az M6-os autópálya ügyében

35 perce
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Komoly pénzügyi és politikai vita után már a rendőrség vizsgálja az autópálya-koncesszió körül kialakult ügyet. Az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik nyomozás.
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Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a Budapesti Rendőr-főkapitányság az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Az ügy előzménye a Közlekedési és Beruházási Minisztérium augusztusi büntetőfeljelentése, amelyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját vetették fel az autópálya-koncesszió miatt.

Rendőrségi nyomozás indult az M6-os autópálya működtetése miatt. A feljelentés hátterében az MKIF koncessziója és egy több mint 100 milliárdos vita áll (A képen Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere)
Rendőrségi nyomozás indult az M6-os autópálya működtetése miatt. A feljelentés hátterében az MKIF koncessziója és egy több mint 100 milliárdos vita áll (A képen Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere)
Fotó: Ladóczki Balázs

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak az M6-os autópálya ügyében

A BRFK hétfőn megerősítette, hogy már folyamatban van a nyomozás. Korábban egy magánszemély feljelentése is az ügyészség elé került, majd az ügyet a rendőrséghez továbbították. Később Vitézy Dávid minisztériumának feljelentése is a BRFK-hoz került.

A közlekedési és beruházási miniszter augusztus 29-én jelentette be, hogy tárcája büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt.

Több mint 100 milliárdos különbségről beszélt Vitézy Dávid

Vitézy Dávid szerint a korábbi konstrukció tizenegy év alatt több mint 100 milliárd forinttal nagyobb kiadást jelentett volna az államnak. A miniszter azt állította, hogy a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) 149 milliárd forintos konstrukciójával szemben az M6 Duna 44 milliárd forintért vállalta volna az érintett szakasz üzemeltetését.

Az ügyben azonban komoly vita alakult ki. Gyopáros Alpár vitatta Vitézy Dávid állításait: szerinte nem született kormánydöntés és szerződés az MKIF megbízásáról, a 149 milliárd forintos összeg pedig nem szerepelt a bemutatott minisztériumi dokumentumokban.

Az MKIF szintén azt kérte, hogy hozzák nyilvánosságra az M6-os autópálya üzemeltetésére vonatkozó valamennyi ajánlatot és műszaki adatot, mert álláspontja szerint csak ezek alapján lehet érdemben összehasonlítani a konstrukciókat.

 

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