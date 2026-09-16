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M6-os autópálya

Nem tudni, mi lesz az M6-os autópálya sorsa, az MKIF válaszokat vár a minisztériumtól

13 perce
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Tovább gyűrűzik a vita az M6-os autópálya jövőbeni üzemeltetéséről, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) most a részletek nyilvánosságra hozását sürgeti. A társaság szerint az M6-os autópálya ügyében csak akkor lehet érdemben összehasonlítani az ajánlatokat, ha minden műszaki feltétel és adat megismerhető.
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M6-os autópályaVitézy DávidKözlekedési MinisztériumMKIF Zrt

Az MKIF Zrt. kezdeményezi, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hozza nyilvánosságra az M6-os autópálya érintett szakaszának jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi ajánlatot és műszaki adatot. A társaság szerint csak így lehet tényszerűen összehasonlítani az egyes üzemeltetési lehetőségeket.

Rejtély övezi az M6-os autópálya sorsát, az MKIF most nyilvánosságot sürget (Fotó: Unsplash)
Bizonytalanság kíséri az M6-os autópálya sorsát, az MKIF most nyilvánosságot sürget (Fotó: Unsplash)

Az MKIF válaszokat vár az M6-os autópálya jövőjéről

Az MKIF emlékeztetett: az elmúlt hetekben a sajtóban és a közösségi médiában is folyamatosan téma volt az M6-os jövőbeni üzemeltetése. A társaság ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kíván politikai vagy nyilvános vitákban részt venni, és jelenleg a kormány döntését sem vitatja.

Ennek egyik oka, hogy az illetékes minisztérium

a társaság többszöri megkeresése ellenére sem közölte velük az M6-os jövőbeni üzemeltetésével kapcsolatos döntés ténybeli és jogi alapjait.

Az MKIF ezért úgy látja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a döntést érdemben vitassa vagy támogassa.

A társaság szerint az üzemeltetési költségek megítéléséhez azonos feltételekre és mindenki számára hozzáférhető adatokra van szükség.

Nem összehasonlítható adatok összevetése szakmailag értelmetlen

– fogalmaztak.

Az MKIF ezért azt kezdeményezi, hogy

a Közlekedési és Beruházási Minisztérium teljes körűen tegye megismerhetővé az M6-os érintett szakaszának jövőbeni üzemeltetésére vonatkozó valamennyi ajánlatot, valamint a hozzájuk kapcsolódó műszaki adatokat és paramétereket.

A társaság szerint ezzel lezárható lenne a nyilvánosság előtt zajló vita, és mindenki ugyanazokból az adatokból kiindulva ítélhetné meg az üzemeltetési lehetőségeket. Az MKIF közölte azt is, hogy a témában korábban ismertetett szakmai álláspontját továbbra is fenntartja. A társaság szerint elsődleges feladata szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, valamint az autópályát használók biztonságos és magas színvonalú kiszolgálása.

Mint megírtuk, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt állította, hogy az M6 Duna 44 milliárd forintos ajánlatával szemben az MKIF konstrukciója 149 milliárd forintba került volna, több mint százmilliárd forintos többletkiadást okozva az államnak.

Gyopáros Alpár viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a közlekedési és beruházási miniszter állításai megalapozatlanok, mivel a dokumentum, amire hivatkozott, csupán Lázár János akkori építési és közlekedési miniszter szakminiszteri döntése volt, ami

önmagában, kormányhatározat nélkül még nem jelentette az MKIF megbízását.

A fideszes politikus rámutatott: nem született kormánydöntés és szerződés, a Vitézy Dávid által emlegetett 149 milliárd forintos összeg pedig egyik bemutatott minisztériumi dokumentumban sem szerepel.

 

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