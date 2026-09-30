Családi vonás: Magyar Péter testvére is kommentekben szidja és fenyegeti a velük egyet nem értőket

Úgy tűnik, a kommentcsatázás családi vonás a Magyar családban. A miniszterelnök testvére, Magyar Anna Ilona sem fogja vissza magát a Facebookon, hosszasan vitatkozik a kommentelőkkel, és meglehetősen kemény stílusban reagál azokra, akik nem értenek egyet vele – erről Deák Dániel számolt be közösségi oldalán.
Magyar Anna Ilona durván reagált a kommentekre
Magyar Anna Ilona több hozzászólónak is válaszolt, valakinek például személyeskedve ezt írta:
Te mit is értél el az életedben?!”
Egy másik kommentelőnek még ennél is egyértelműbben adta tudtára, mit gondol a véleményéről:
Elnézést, pont sz@rok a véleményére.”
Magyar Anna Ilona más hozzászólásokban is személyeskedő hangnemben reagált a kritikákra, többeket számonkért és kioktatott. Egy kommentelővel szemben pedig már a fenyegetésig fajult a helyzet, és
azt írta, hogy rágalmazásért feljelenti, miután az illető a testvérével, Magyar Péterrel kapcsolatban fogalmazott meg a család álláspontjától eltérő véleményt.
A hozzászólások alapján a miniszterelnök testvére láthatóan aktívan bekapcsolódik a Facebook-kommentvitákba, és nem hagyja szó nélkül azokat a véleményeket, amelyek Magyar Pétert vagy a családját kritizálják.
Korábban férje döntése mellett állt ki a kommentszekcióban
Ahogy korábban megírtuk, Magyar Anna Ilona korábban egy Tibi atya Facebook-oldalán megjelent bejegyzés alatt védte meg férje, Melléthei-Barna Márton döntését. A férfi a parlamenti bizottságban egyedüli tiszás képviselőként nem támogatta Unger Anna jelölését az NVVH élére.
Magyar Anna Ilona akkor azt írta, hogy férje nem véletlenül szavazott nemmel, és arra is utalt, hogy a jelölést az Ügyvédkör, Bárándy Péter és más jogászok is bírálták.