„Látom, sokan versenyt örömködnek” – Magyar Péter így kommentálta az AfD választási győzelmét

Az Alice Weidel vezette AfD fennállása legjobb tartományi eredményét érte el Szász-Anhaltban. A párt a szavazatok 43,8 százalékát szerezte meg, ezzel csaknem megduplázta 2021-es eredményét, amikor 20,8 százalékot kapott. A második helyen a Friedrich Merz vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) végzett 18,5 százalékkal. Magyar Péter közösségi oldalán adta követői tudtára, hogy ő nem örül az eredménynek.

Magyar Péter nem örült az AfD német választási sikerének (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter nem örült az AfD győzelmének

Miközben több környező ország vezetője üdvözölte az AfD történelmi választási eredményét, Magyar Péter egészen más értelmezést adott a németországi áttörésnek.

A magyar miniszterelnök szerint korábban a Donald Trump győzelméhez kötött nemzetközi jobboldali politikai hullámot is sokan Magyarországon egyfajta „csodafegyverként” ünnepelték, ám szerinte ez végül nem akadályozta meg a tavaszi kormányváltást.

Magyar Péter ezzel lényegében azt üzente, hogy egy külföldi politikai erő látványos sikere önmagában nem jelenti azt, hogy ugyanez a politikai trend más országokban is automatikusan választási győzelemhez vezet. Az AfD szász-anhalti előretörését ezért nem a magyarországi politikai folyamatok szempontjából követendő mintaként értékelte, hanem éppen arra hívta fel a figyelmet, hogy minden országban a saját választóinak döntése a meghatározó.

A magyar miniszterelnök azt írta: látja, hogy sokan „versenyt örömködnek” a német tartományi választás eredménye miatt.

2024-ben ugyanők még Trump elnök győzelmére tekintettek csodafegyverként. Aztán jött a valóság: Magyarországon a magyarok döntenek”

- fogalmazott.

Hasonlóan elutasító álláspontot képvisel Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, aki ennél is keményebben fogalmazott az AfD győzelmével kapcsolatban.

Tusk szerint Lengyelországban „csak az idióták vagy az árulók” örülhetnek annak, hogy az AfD diadalmaskodott Németországban.

A történtek így nemcsak a német belpolitikában, hanem az európai jobboldalon is komoly visszhangot váltottak ki. Az AfD történelmi áttörése egyúttal azt is megmutatta, hogy a párt támogatottsága jelentősen erősödött az elmúlt ciklusban. A szász-anhalti eredmény alapján a német politikai erőviszonyok látványosan átrendeződtek, miközben az eddig meghatározó CDU komoly visszaesést szenvedett el.