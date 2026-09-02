Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter fontos ügyekről egyeztetett António Costával

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyar Péter az Európai Tanács elnökével, António Costával tárgyalt az uniós költségvetésről, a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós bírságról és az illegális migráció elleni határvédelemről. A Tisza vezetője szerint Magyarország csak olyan uniós kompromisszumot tud elfogadni, amely a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterhatárvédelemAntonio Costatárgyalás

Magyar Péter a találkozón hangsúlyozta, hogy mielőbbi megoldást vár a korábbi magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztésére is. A bírság az uniós menekültügyi szabályok végrehajtásával kapcsolatos jogvita miatt terheli Magyarországot.

Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter a határvédelemről is beszélt

A Tisza vezetője közölte, hogy Magyarország a Ceutában történtek fényében is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat.

 Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is védi az Európai Unió közös külső határait, és elvárja, hogy ezt az erőfeszítést európai szinten is elismerjék.

Magyar Péter emellett megismételte, hogy Magyarország egyetlen tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!