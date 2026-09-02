Magyar Péter fontos ügyekről egyeztetett António Costával

Magyar Péter a találkozón hangsúlyozta, hogy mielőbbi megoldást vár a korábbi magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztésére is. A bírság az uniós menekültügyi szabályok végrehajtásával kapcsolatos jogvita miatt terheli Magyarországot.

Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter a határvédelemről is beszélt

A Tisza vezetője közölte, hogy Magyarország a Ceutában történtek fényében is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és a fizikai határzárat.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is védi az Európai Unió közös külső határait, és elvárja, hogy ezt az erőfeszítést európai szinten is elismerjék.

Magyar Péter emellett megismételte, hogy Magyarország egyetlen tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási eljárást.