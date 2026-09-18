Magyar Péter bejelentette: véget vetnek a 35 éves autópálya-koncessziónak

Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány változtat a 35 évre kötött autópálya-koncessziós konstrukción.

Magyar Péter fontos változást jelentett be - Fotó: Facebook

A miniszterelnök bejegyzésében élesen bírálta az előző kormány döntését, amely szerinte több tízezer milliárd forint értékű, rendkívül hosszú időre szóló koncessziót hozott létre.

Ennek most véget vetünk

– fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök egyelőre nem közölt részleteket arról, pontosan milyen jogi és pénzügyi lépésekkel alakítják át vagy szüntetik meg a konstrukciót. A bejelentés szerint erről pénteken 10 órakor, a kormányzati sajtótájékoztatón számolnak be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel.

Az autópálya-koncesszió kérdése az elmúlt hetekben ismét a politikai viták középpontjába került. Vitézy Dávid tárcája korábban az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében is lépéseket tett, és büntetőfeljelentést jelentett be.

Magyar Péter az uniós pénzekről is beszélt

Automatikus vagyonosodási vizsgálatot vezetnek be a politikusoknál, visszamenőleg is ellenőrzik a magas tisztségeket betöltőket, és két év után a jelenleg hivatalba kerülteket is ellenőrzik majd – jelentette be a miniszterelnök. A kormányfő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában többek között az őszödi beszédről és az uniós pénzekről is beszélt.