Magyar Péter: Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott

Mint Facebook-oldalán Magyar Péter kifejtette, Manfred Weberrel felidézték, hogy mennyi minden változott Magyarországon, "mióta már nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok Magyarországon."

Forrás: Magyar Péter/Facebook

Az elnök úr elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

Az Európai Néppárt elnöke segítséget ajánlott, hogy végre sikerüljön megoldást találni arra, hogy Magyarországnak ne kelljen napi egymillió eurós bírságot fizetnie az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Világossá tettem az elnök úr számára, hogy Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.

- írta Magyar Péter. Hozzátette, elmondta az elnök úrnak továbbá, hogy a TISZA örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást. Hangsúlyozta továbbá, hogy a TISZA-kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem adnak biankó csekket.

Magyar Péter ma este, a kormányülés után Budapesten fogadja António Costat, az Európai Tanács elnökét, akivel az Unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal.