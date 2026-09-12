Magyar Péterék átírják az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait

Magyar Péter a kormány gyermekvédelmi jelentését bemutató szombati sajtótájékoztató végén beszélt a tervezett változtatásról – írja a Telex. A miniszterelnök a Partizán kérdésére azt mondta, egyértelműnek tartja, hogy a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek kell döntenie az ilyen örökbefogadási ügyekben.

A kormány megváltoztatja az azonos nemű párok örökbefogadását is érintő jelenlegi szabályozást – jelentette be Magyar Péter (Forrás: Képernyőkép)

Magyar Péter szakemberek kezébe adná a döntést

– Meg fogjuk változtatni ezt a rendszert, nem a miniszternek, nem egy politikusnak kell döntenie ilyen esetekben – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: a döntést olyan szakemberekre kell bízni, akik meg tudják állapítani, milyen körülmények szolgálják leginkább az adott gyermek boldog és kiegyensúlyozott fejlődését.