Magyar Péterék átírják az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait

Magyar Péter a kormány gyermekvédelmi jelentését bemutató szombati sajtótájékoztató végén beszélt a tervezett változtatásról – írja a Telex. A miniszterelnök a Partizán kérdésére azt mondta, egyértelműnek tartja, hogy a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek kell döntenie az ilyen örökbefogadási ügyekben.
Magyar Péter szakemberek kezébe adná a döntést
– Meg fogjuk változtatni ezt a rendszert, nem a miniszternek, nem egy politikusnak kell döntenie ilyen esetekben – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: a döntést olyan szakemberekre kell bízni, akik meg tudják állapítani, milyen körülmények szolgálják leginkább az adott gyermek boldog és kiegyensúlyozott fejlődését.
A jelenleg hatályos szabályozás alapján főszabály szerint házaspárok fogadhatnak örökbe Magyarországon.
Az egyedülállóként benyújtott kérelmek esetében a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására is szükség van. Mivel azonos nemű párok Magyarországon nem köthetnek házasságot, rájuk is ez az eljárás vonatkozik.
A miniszterelnök válasza alapján a kormány ezt a döntési rendszert készül átalakítani, konkrét jogszabálytervezetet vagy annak benyújtási időpontját azonban egyelőre nem ismertettek. Az sem derült ki, hogy kizárólag a miniszteri engedélyezést szüntetik-e meg, vagy ennél szélesebb körben módosítják az azonos nemű párok örökbefogására vonatkozó szabályokat.