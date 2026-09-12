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Magyar Péter

Magyar Péterék átírják az azonos nemű párok örökbefogadásának szabályait

50 perce
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A kormány megváltoztatja az azonos nemű párok örökbefogadását is érintő jelenlegi szabályozást – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az egyedi esetekben politikusok helyett szakembereknek kell dönteniük.
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Magyar Péter a kormány gyermekvédelmi jelentését bemutató szombati sajtótájékoztató végén beszélt a tervezett változtatásról – írja a Telex. A miniszterelnök a Partizán kérdésére azt mondta, egyértelműnek tartja, hogy a jövőben nem a családpolitikáért felelős miniszternek kell döntenie az ilyen örökbefogadási ügyekben.

Magyar Péter
A kormány megváltoztatja az azonos nemű párok örökbefogadását is érintő jelenlegi szabályozást – jelentette be Magyar Péter (Forrás: Képernyőkép)

Magyar Péter szakemberek kezébe adná a döntést

– Meg fogjuk változtatni ezt a rendszert, nem a miniszternek, nem egy politikusnak kell döntenie ilyen esetekben – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: a döntést olyan szakemberekre kell bízni, akik meg tudják állapítani, milyen körülmények szolgálják leginkább az adott gyermek boldog és kiegyensúlyozott fejlődését.

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A jelenleg hatályos szabályozás alapján főszabály szerint házaspárok fogadhatnak örökbe Magyarországon.

Az egyedülállóként benyújtott kérelmek esetében a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására is szükség van. Mivel azonos nemű párok Magyarországon nem köthetnek házasságot, rájuk is ez az eljárás vonatkozik.

A miniszterelnök válasza alapján a kormány ezt a döntési rendszert készül átalakítani, konkrét jogszabálytervezetet vagy annak benyújtási időpontját azonban egyelőre nem ismertettek. Az sem derült ki, hogy kizárólag a miniszteri engedélyezést szüntetik-e meg, vagy ennél szélesebb körben módosítják az azonos nemű párok örökbefogására vonatkozó szabályokat.

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