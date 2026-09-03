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Magyar Péter Baka Andrással egyeztetett a Sándor-palotában

1 órája
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A miniszterelnök a Sándor-palotában találkozott Baka András köztársasági elnökkel, akivel az előttük álló feladatokról és a kormány külpolitikai irányáról is tárgyalt. Magyar Péter a megbeszélésen a Tisza-kormány eddigi eredményeiről is tájékoztatta az államfőt.
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Magyar PéterBaka AndrásSándor-palota

Magyar Péter munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnököt a Sándor-palotában. A miniszterelnök beszámolója szerint tájékoztatta az államfőt a Tisza-kormány eddigi eredményeiről és az előtte álló feladatokról, valamint hosszan egyeztettek a kabinet által képviselt külpolitikai irányról. A találkozón szóba került a szeptemberi ENSZ-közgyűlés is. Magyar Péter megköszönte az államfőnek, hogy a külügyminiszterrel együtt képviseli Magyarországot az ENSZ soron következő közgyűlésén New Yorkban.

Fontos ügyekről egyeztetett Magyar Péter és Baka András (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Fontos ügyekről egyeztetett Magyar Péter és Baka András (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Fontos ügyekről egyeztetett Magyar Péter és Baka András 

A Sándor-palota tájékoztatása szerint 

a négyszemközti megbeszélésen a következő időszak programjai és tervei kerültek előtérbe.

 Az államfő hivatala kiemelte, hogy a magyar állami berendezkedés egyik alapja a hatalmi ágak önálló, ugyanakkor együttműködő működése, amely a diplomácia és a közjog területén is megmutatkozik. Ez volt Magyar Péter első látogatása a Sándor-palotában azóta, hogy Baka András augusztus 19-én hivatalba lépett. Az Országgyűlés korábban 140 szavazattal választotta meg a Tisza Párt jelöltjét köztársasági elnöknek.

 

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