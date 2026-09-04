Állami felügyelet alá vonták a Bosnyák téri gigaprojekt cégeit

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be a Bosnyák téri gigaberuházáshoz kapcsolódó kormányzati döntést. Közlése szerint azután minősítették kiemelt jelentőségűvé a két csődeljárást, hogy a kormány elállt a korábban megkötött, százmilliárdos értékű szerződésektől, majd a Bayer Construct és a beruházásra létrehozott ZVK Development egymást követő napon csődvédelmet kért.

Magyar Péter bejelentette: kiemelt jelentőségűvé minősítette a kormány a Bayer Construct és a ZVK Development csődeljárását (Forrás: Mediaworks)

Állami vagyonfelügyelőt rendelnek ki a két vállalathoz

A kormány döntése nyomán a bíróság a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként a két csődeljárásban.

Magyar Péter szerint az állami vagyonfelügyelő transzparens módon tekintheti át a Bayer Construct és a ZVK Development teljes vagyoni helyzetét.

Ennek keretében:

betekinthet a vállalatok könyveibe;

megvizsgálhatja a szerződéseiket és pénzforgalmi számláikat;

ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásokat;

megtámadhatja az engedélye nélkül megkötött ügyleteket;

kezdeményezheti a csődvédelem szabályaiba ütköző kifizetések visszakövetelését;

nyilvántarthatja a hitelezői követeléseket;

ellenőrizheti a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítését.

A cégek a vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül nem vállalhatnak új vagyoni kötelezettséget. Amennyiben pedig a vagyonfelügyelő korábbi vagyonkimentés gyanúját észleli, köteles azt jelenteni a bíróságnak és az illetékes hatóságoknak.

A célunk világos: minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy a tulajdonosok vagy a mögöttük álló személyek vagyont menekítsenek ki a cégekből, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják”

– fogalmazott Magyar Péter.