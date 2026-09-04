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Magyar Péter

Állami felügyelet alá vonták a Bosnyák téri gigaprojekt cégeit

45 perce
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A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette a Bayer Construct Zrt. és a ZVK Development Kft. csődeljárását – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint az intézkedés célja az esetleges vagyonkimentés megakadályozása, valamint az állam, a hitelezők, a dolgozók és az alvállalkozók érdekeinek védelme.
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Magyar Péterkormánybayer constructzvk developmentnemzeti reorganizációs nonprofit kft.csődeljárás

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be a Bosnyák téri gigaberuházáshoz kapcsolódó kormányzati döntést. Közlése szerint azután minősítették kiemelt jelentőségűvé a két csődeljárást, hogy a kormány elállt a korábban megkötött, százmilliárdos értékű szerződésektől, majd a Bayer Construct és a beruházásra létrehozott ZVK Development egymást követő napon csődvédelmet kért.

Magyar Péter
Magyar Péter bejelentette: kiemelt jelentőségűvé minősítette a kormány a Bayer Construct és a ZVK Development csődeljárását (Forrás: Mediaworks)

Állami vagyonfelügyelőt rendelnek ki a két vállalathoz

A kormány döntése nyomán a bíróság a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként a két csődeljárásban.

Magyar Péter szerint az állami vagyonfelügyelő transzparens módon tekintheti át a Bayer Construct és a ZVK Development teljes vagyoni helyzetét.

 Ennek keretében:

  • betekinthet a vállalatok könyveibe;
  • megvizsgálhatja a szerződéseiket és pénzforgalmi számláikat;
  • ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásokat;
  • megtámadhatja az engedélye nélkül megkötött ügyleteket;
  • kezdeményezheti a csődvédelem szabályaiba ütköző kifizetések visszakövetelését;
  • nyilvántarthatja a hitelezői követeléseket;
  • ellenőrizheti a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítését.

A cégek a vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül nem vállalhatnak új vagyoni kötelezettséget. Amennyiben pedig a vagyonfelügyelő korábbi vagyonkimentés gyanúját észleli, köteles azt jelenteni a bíróságnak és az illetékes hatóságoknak.

A célunk világos: minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy a tulajdonosok vagy a mögöttük álló személyek vagyont menekítsenek ki a cégekből, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják”

 – fogalmazott Magyar Péter.

Csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct Zrt. a kormány döntése után

Magyar Péter a csődbűncselekmény következményeire figyelmeztetett

A miniszterelnök a bejegyzésében Tiborcz István üzleti körének, valamint a Bayer Construct tulajdonosának, Balázs Attilának is üzent. Magyar Péter úgy fogalmazott: 

Vége van a közpénzek zabrálásának”.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő gazdálkodó szervezet vagyonának elvonása, valamint színlelt ügyletek megkötése csődbűncselekménynek minősülhet. 

Bejegyzésében ugyanakkor nem közölt konkrét bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a két érintett vállalkozásnál történt volna ilyen cselekmény.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány meg akarja akadályozni az államot és az adófizetőket érintő esetleges károkozást.

Nem fogjuk hagyni, hogy következmények nélkül maradjon, ha megkárosítják a magyar államot és az adófizetőket” 

– zárta bejegyzését a miniszterelnök.

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