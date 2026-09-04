Állami felügyelet alá vonták a Bosnyák téri gigaprojekt cégeit

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be a Bosnyák téri gigaberuházáshoz kapcsolódó kormányzati döntést. Közlése szerint azután minősítették kiemelt jelentőségűvé a két csődeljárást, hogy a kormány elállt a korábban megkötött, százmilliárdos értékű szerződésektől, majd a Bayer Construct és a beruházásra létrehozott ZVK Development egymást követő napon csődvédelmet kért.
Állami vagyonfelügyelőt rendelnek ki a két vállalathoz
A kormány döntése nyomán a bíróság a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t rendeli ki vagyonfelügyelőként a két csődeljárásban.
Magyar Péter szerint az állami vagyonfelügyelő transzparens módon tekintheti át a Bayer Construct és a ZVK Development teljes vagyoni helyzetét.
Ennek keretében:
- betekinthet a vállalatok könyveibe;
- megvizsgálhatja a szerződéseiket és pénzforgalmi számláikat;
- ellenőrizheti az új kötelezettségvállalásokat;
- megtámadhatja az engedélye nélkül megkötött ügyleteket;
- kezdeményezheti a csődvédelem szabályaiba ütköző kifizetések visszakövetelését;
- nyilvántarthatja a hitelezői követeléseket;
- ellenőrizheti a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítését.
A cégek a vagyonfelügyelő jóváhagyása nélkül nem vállalhatnak új vagyoni kötelezettséget. Amennyiben pedig a vagyonfelügyelő korábbi vagyonkimentés gyanúját észleli, köteles azt jelenteni a bíróságnak és az illetékes hatóságoknak.
A célunk világos: minden rendelkezésünkre álló törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy a tulajdonosok vagy a mögöttük álló személyek vagyont menekítsenek ki a cégekből, miközben a veszteséget az államra, a hitelezőkre, a dolgozókra és az alvállalkozókra hagyják”
– fogalmazott Magyar Péter.
Magyar Péter a csődbűncselekmény következményeire figyelmeztetett
A miniszterelnök a bejegyzésében Tiborcz István üzleti körének, valamint a Bayer Construct tulajdonosának, Balázs Attilának is üzent. Magyar Péter úgy fogalmazott:
Vége van a közpénzek zabrálásának”.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő gazdálkodó szervezet vagyonának elvonása, valamint színlelt ügyletek megkötése csődbűncselekménynek minősülhet.
Bejegyzésében ugyanakkor nem közölt konkrét bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a két érintett vállalkozásnál történt volna ilyen cselekmény.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormány meg akarja akadályozni az államot és az adófizetőket érintő esetleges károkozást.
Nem fogjuk hagyni, hogy következmények nélkül maradjon, ha megkárosítják a magyar államot és az adófizetőket”
– zárta bejegyzését a miniszterelnök.