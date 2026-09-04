Magyar Péter bejelentette: jövő januártól 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását

"2027. január 1-től 10%-kal emeljük a megváltozott munkaképességűek ellátását" - jelentette be péntek reggel a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
Bejelentést tett Magyar Péter
A kormányfő úgy folytatta, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást is megemelik, 65 éves kor felett pedig rájuk is vonatkozni fog a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése.
Az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett a MOHU-ra, miután a lakosság jelzései alapján a hulladékgazdálkodásért felelős cég nem látja el megfelelően a munkáját. Emellett a visszaváltás rendszert is több kritika érte, miután a készpénzes kifizetések több kerületben is romló közbiztonságot eredményeztek. Magyar Péter a lakossági panaszokra válaszul a közösségi oldalán azt jelezte csütörtökön, hogy a kormány felülvizsgálja a MOHU-val kötött szerződéseket.