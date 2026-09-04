Bejelentést tett Magyar Péter a migránsokról: nem enyhít a magyar kormány

Péntek este a Facebookon közzétett videójában ismertette Magyar Péter a magyar kormány döntését, mely szerint meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, valamint nem hajlandóak enyhíteni az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten.

Magyar Péter bejelentést tett a migránsokról - Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter bejelentést tett a migránsokról

"A TISZA-kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén.

A kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon.

A spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Mindezt a spanyol Legfelsőbb Bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész-hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt.

Ceuta figyelmeztetés egész Európának.