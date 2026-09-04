Bejelentést tett Magyar Péter a migránsokról: nem enyhít a magyar kormány

Péntek este a Facebookon közzétett videójában ismertette Magyar Péter a magyar kormány döntését, mely szerint meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, valamint nem hajlandóak enyhíteni az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten.
Magyar Péter bejelentést tett a migránsokról
"A TISZA-kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén.
A kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy 2026. december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon.
A spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Mindezt a spanyol Legfelsőbb Bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész-hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt.
Ceuta figyelmeztetés egész Európának.
A migrációs útvonalak akár napok alatt átrendeződhetnek. Az embercsempészek folyamatosan keresik a gyenge pontokat. Egyetlen jogi rés, egy rosszul előkészített változtatás nagyon rövid idő alatt kezelhetetlen helyzetet teremthet. Magyarország kormánya ilyen kockázatot nem vállalhat.
December 31-ig marad a válsághelyzet
Magyar Péter igazságtalannak nevezte a helyzetet, mivel miközben Magyarország és ezzel Európa külső határait is védjük, Európa ezért bírságol minket.
"Hónapok óta tárgyalunk az Európai Unió intézményeivel egy olyan új magyar szabályozásról, amely hatékonyan védi Magyarország és az Európai Unió külső határát, és megfelel az uniós jognak is.
Egyelőre az uniós intézmények és jogászok nem tudtak olyan megoldást javasolni, amely biztosan garantálná, hogy a magyar hatóságok továbbra is kellő szigorral és hatékonysággal tudjanak fellépni.
2016 óta nagyon sok víz lefolyt a Dunán és a Rajnán is. Azóta már az uniós tagállamok többsége, mintegy 20 ország a szigorú határvédelem oldalán áll. Igazságtalan és nem fair egy jóval korábbi, teljesen más helyzetben hozott szabályozás miatt 2026-ban egy új politikai és jogi környezetben, és főleg a ceutai események után egy, a határokat védő tagállamot büntetni.
Most 2026. december 31-ig meghosszabbítjuk a jogszabályt, és a hátralévő hetekben létrehozzuk azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét.
A feladatunkat el fogjuk végezni."