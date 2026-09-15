Magyar Péter bejelentést tett: előállították Tiborcz István üzlettársát

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy a hírek szerint a nyomozók előállították Jellinek Dánielt, Tiborcz István üzlettársát, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját.
Magyar Péter miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy értesülései szerint két ismert üzletembert is előállítottak a nyomozók.
Váratlan hírt közölt Magyar Péter Jellinek Dánielről
A hírek szerint a nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját
– írta Magyar Péter.
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