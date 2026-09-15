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jellinek dániel

Magyar Péter bejelentést tett: előállították Tiborcz István üzlettársát

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Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy a hírek szerint a nyomozók előállították Jellinek Dánielt, Tiborcz István üzlettársát, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját.
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jellinek dánielminiszterelnökMagyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy értesülései szerint két ismert üzletembert is előállítottak a nyomozók.

Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök.
Fotó: Ladóczki Balázs

Váratlan hírt közölt Magyar Péter Jellinek Dánielről

A hírek szerint a nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját

 – írta Magyar Péter.

 

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