Magyar Péter bejelentést tett: előállították Tiborcz István üzlettársát

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, hogy a hírek szerint a nyomozók előállították Jellinek Dánielt, Tiborcz István üzlettársát, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját.

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Magyar Péter miniszterelnök rövid Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy értesülései szerint két ismert üzletembert is előállítottak a nyomozók. Magyar Péter miniszterelnök.

Fotó: Ladóczki Balázs Váratlan hírt közölt Magyar Péter Jellinek Dánielről A hírek szerint a nyomozók előállították az egyik leggazdagabb magyart, Tiborcz István üzlettársát, Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját – írta Magyar Péter.

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