Magyar Péter szerint a Tisza-kormány máris teljesítette ígéreteinek nagy részét

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be a hétfői Bledi Stratégiai Fórumon elhangzottakról, ahol a szlovén, a horvát és a cseh miniszterelnökkel együtt vett részt egy panelbeszélgetésen. A magyar kormányfő szerint Európa komoly kihívásokkal néz szembe, ezért a tagállamoknak először saját házuk táján kell rendet tenniük. Úgy fogalmazott, hogy egy erősebb Magyarország egyúttal egy erősebb Európához is nagyobb mértékben tud hozzájárulni.

Magyar Péter a Bledi Stratégiai Fórumon (Forrás: YouTube / Bled Strategic Forum)

Magyar Péter: A kormány a feladatok nagy részét már elvégezte

A miniszterelnök a beszélgetésen arról számolt be, hogy a kormány munkáját elsősorban a konkrét intézkedések alapján kell megítélni.

Magyar Péter állítása szerint a kabinet alig száz nap alatt a kitűzött feladatok jelentős részét teljesítette.

Kiemelte az extrém időjárás miatt kialakult energiabiztonsági problémákat is. Elmondása szerint a helyzet az atomerőmű működését is veszélyeztette, a problémát azonban egy augusztus 12-én meghozott kormányhatározattal, valamint egy jelentős beruházással sikerült kezelni. A miniszterelnök szerint ehhez mintegy 100 ezer köbméter kő felhasználására volt szükség.

Magyar Péter a költségvetés helyzetéről is beszélt. Azt állította, hogy magas költségvetési hiányt örököltek, amelyet három hónap alatt 2,5 milliárd euróval sikerült mérsékelniük.

A kormányfő a befagyasztott uniós pénzekről is beszélt

A fórumon szóba kerültek az uniós források is. Magyar Péter felidézte, hogy miniszterelnökként az egyik első útja Brüsszelbe vezetett, ahol Ursula von der Leyennel találkozott. A kormányfő szerint világossá tette, hogy Magyarország célja az uniós források megszerzése.

Magyar Péter azt mondta, hogy a korábban befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi forrást végül „egy nap alatt” sikerült megszerezniük.

A migrációról szólva a miniszterelnök igazságtalannak nevezte azt is, hogy Magyarországnak napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie az illegális bevándorlással kapcsolatos európai bírósági döntés miatt. Szerinte a határvédelem nem kizárólag magyar, hanem egész Európát érintő érdek.