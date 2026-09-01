Magyar Péter szerint a Tisza-kormány máris teljesítette ígéreteinek nagy részét

Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be a hétfői Bledi Stratégiai Fórumon elhangzottakról, ahol a szlovén, a horvát és a cseh miniszterelnökkel együtt vett részt egy panelbeszélgetésen. A magyar kormányfő szerint Európa komoly kihívásokkal néz szembe, ezért a tagállamoknak először saját házuk táján kell rendet tenniük. Úgy fogalmazott, hogy egy erősebb Magyarország egyúttal egy erősebb Európához is nagyobb mértékben tud hozzájárulni.
Magyar Péter: A kormány a feladatok nagy részét már elvégezte
A miniszterelnök a beszélgetésen arról számolt be, hogy a kormány munkáját elsősorban a konkrét intézkedések alapján kell megítélni.
Magyar Péter állítása szerint a kabinet alig száz nap alatt a kitűzött feladatok jelentős részét teljesítette.
Kiemelte az extrém időjárás miatt kialakult energiabiztonsági problémákat is. Elmondása szerint a helyzet az atomerőmű működését is veszélyeztette, a problémát azonban egy augusztus 12-én meghozott kormányhatározattal, valamint egy jelentős beruházással sikerült kezelni. A miniszterelnök szerint ehhez mintegy 100 ezer köbméter kő felhasználására volt szükség.
Magyar Péter a költségvetés helyzetéről is beszélt. Azt állította, hogy magas költségvetési hiányt örököltek, amelyet három hónap alatt 2,5 milliárd euróval sikerült mérsékelniük.
A kormányfő a befagyasztott uniós pénzekről is beszélt
A fórumon szóba kerültek az uniós források is. Magyar Péter felidézte, hogy miniszterelnökként az egyik első útja Brüsszelbe vezetett, ahol Ursula von der Leyennel találkozott. A kormányfő szerint világossá tette, hogy Magyarország célja az uniós források megszerzése.
Magyar Péter azt mondta, hogy a korábban befagyasztott 16,4 milliárd eurónyi forrást végül „egy nap alatt” sikerült megszerezniük.
A migrációról szólva a miniszterelnök igazságtalannak nevezte azt is, hogy Magyarországnak napi egymillió eurós bírságot kell fizetnie az illegális bevándorlással kapcsolatos európai bírósági döntés miatt. Szerinte a határvédelem nem kizárólag magyar, hanem egész Európát érintő érdek.
A bürokrácia helyett versenyképességet sürgetett
A panelbeszélgetés másik fontos témája Európa versenyképessége volt. Magyar Péter szerint az Európai Uniónak kevesebb energiát kellene fordítania az ideológiai és intézményi vitákra, és inkább olyan kérdésekre kellene koncentrálnia, mint az energiaellátás, a közlekedési infrastruktúra és a gazdasági versenyképesség. A magyar miniszterelnök példaként Kínát említette, ahol új atomerőművek és elektromosautó-gyárak épülnek. Szerinte Európának is gyorsabban és határozottabban kellene reagálnia a globális gazdasági versenyre.
A miniszterelnök a visegrádi együttműködés újjáépítését, a közép-európai nagysebességű vasúti kapcsolatok fejlesztését, valamint az uniós fejlesztési források közös védelmét is szorgalmazta. Úgy vélte, hogy ha a közép-európai országok képesek szorosabban együttműködni, a régió Európa egyik meghatározó központjává válhat.
Nem maradhatott ki a képből a Fidesz
Magyar Péter saját videójához fűzött kommentjében még egy személyes megjegyzést is tett. A miniszterelnök elnézést kért angol kiejtése miatt, majd Deutsch Tamásnak is odaszúrt:
A Hunglishért elnézést! Üres óráimban majd fejlesztem a kiejtésem. Deutsch Tamás kedvéért feliratoztuk.”