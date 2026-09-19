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Magyar Péter

Borral öntötték le Magyar Pétert Szekszárdon - videó

29 perce
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Bejegyzést tett közzé a hivatalos Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök. A felvételen az látható, hogy egy férfi borral locsolja le Magyar Pétert.
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Magyar PéterSzekszárdbor

Borral locsolta le egy szemüveges férfi Magyar Pétert a Szekszárdi Szüreti Napokon.

Magyar Péter
Magyar Péter - Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy

Nagyon zavarhatta az “úriembert”, hogy mindenki jól érezte magát és százakkal beszélgettünk,fényképezgettünk. Annyira azért nem volt bátor, hogy közel jöjjön és esetleg a szemembe nézzen. Kár volt a finom szekszárdi borért…

A videó itt látható:

Országjárást tart Magyar Péter

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Magyar Péter pécsi országjárásán az önkormányzatok szolidaritási adójáról, a megyei rendszer átalakításáról és az autópályák állami átvételéről is beszélt.

 

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