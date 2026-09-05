Magyar Péter üzent: a harmincöt éves autópálya-koncessziót sem hagyják annyiban

„Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzzabrálást a dohány- és a kaszinókoncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya-koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra” – írta közösségi oldalán Magyar Péter. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a csütörtök délután tartott kormányzati sajtótájékoztatón a miniszterelnök bejelentette, elrendelték a dohány- és kaszinókoncessziók teljes körű felülvizsgálatát.

Magyar Péter a csütörtök délutáni kormányzati sajtótájékoztatón bejelentette, a kormány elrendelte a dohány- és kaszinókoncessziók teljes körű felülvizsgálatát (Fotó: Hirling Bálint)

Magyar Péter szerint a jelenlegi rendszer nem minden esetben szolgálja a közérdeket: az állam helyett magánszereplőkhöz kerültek olyan bevételek, amelyeknek szerinte a költségvetést kellene gyarapítaniuk. A miniszterelnök ezért a teljes rendszer átalakítását tartja szükségesnek.

A kormányfő szerint a vizsgálat során azt is meg kell nézni, hogy a nagy- és kiskereskedelmi szereplők milyen körülmények között jutottak hozzá a koncessziós jogokhoz. A cél Magyar Péter szerint a költségvetési bevételek növelése, a közpénzek védelme és a társadalmi igazságosság érvényesítése.

A miniszterelnök azt mondta, hogy akár már a következő, vagy az azt követő kormányülésen megszülethet a végleges döntés.

A kaszinókoncessziókat szintén átvilágítják. A vizsgálat kiterjedhet arra, hogyan ítélték oda a koncessziós jogokat, megfelelnek-e a szerződéseknek az érintett szereplők, illetve teljesítik-e a járulékfizetési kötelezettségeiket. A kormány szerint a felülvizsgálatok célja, hogy átláthatóbbá tegyék a koncessziós rendszereket, és az azokból származó állami bevételek megfelelően érvényesüljenek. A kaszinók esetében különösen fontos kérdés lehet, hogy több, 2026-ban kiosztott koncesszió is hosszú, akár 35 éves időszakra szól – emlékeztetett a vg.hu.

Magyar Péter: „felkészül” az autópályakoncesszió

A miniszterelnök bejegyzése alapján a dohány- és a kaszinókoncessziók után az autópályakoncessziók kerülnek célkeresztbe. Az Orbán-kormány még 2022-ben adta 35 évre koncesszióba a hazai gyorsforgalmi úthálózat jelentős részének az üzemeltetését, fejlesztését és bővítését.

A pályázatot a Mészáros Lőrinc és Szíjj László magántőkealapjaihoz köthető MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyerte el. A szerződés értelmében a koncesszor végzi az utak fenntartását és az új sávok építését, amiért az állam hosszú távon, becslések szerint akár a 10-17 ezer milliárd forintot is elérő rendelkezésre állási díjat fizet ki a harmincöt éves ciklus alatt.