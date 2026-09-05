Magyar Péter és Kapitány István áttekintették a kihívásokat

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentkezett, nem sokkal azután, hogy Kapitány István miniszterrel egyeztetett. Magyar Péter szerint a gazdasági és energetikai miniszterrel nem csak a jövőbeni kihívásokat tekintették át, de azt is keresik, hogy hogyan lehetne segíteni az autósoknak.

Magyar Péter és Kapitány István a jövőbeni energetikai kihívásokról egyeztetettek

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

A miniszterelnök és Kapitány István áttekintették az energiaszektor előtt álló kihívásokat. Magyar Péter bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a stabil és működő állam alapja, többek között „a beinduló gazdaság”, az uniós pénzek megfelelő felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor.

Magyar Péter egyúttal szót ejtett az üzemanyagárakról is, habár ezt dedikáltan nem írta le. „A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci környezetben mielőbb hathatós és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak” – fogalmazott. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a korábbi védett árak fenntarthatatlanok voltak.

Olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek

– fogalmazott a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint a munka már zajlik, Kapitány Istvánnal pedig végigvették az „új magyar bel- és külgazdaság irányait”, és kitértek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is.