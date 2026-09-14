Kemény üzenetet küldött a Fidesz Magyar Péternek: „egyetlen szavát sem lehet elhinni”

— Magyar Péter egyetlen szavát, egyetlen ígéretét sem lehet elhinni, összevissza beszél, amit egyik nap állít, annak az ellenkezőjével érvel másnap – így kommentálta a Fidesz a miniszterelnök hétfő reggeli rádióinterjúját.

Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít a Fidesz szerint - Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében azt írta, hogy Magyar Péter önkényuralmi rendszert épít.

Jogtalanságra nem lehet jogot alapozni; a leendő tiszás alkotmánytervezet és választási törvény ugyanúgy illegitim, mint Magyar Péterék egész rendszere

– fogalmazott.

Havasi Bertalan Orbán Viktor hétvégi kijelentéseire is reagált

Mint írta, Orbán Viktor „korrekt módon, egyenesen megmondta”, mire számíthatnak azok, akiket a Fidesz a demokratikus jogállam lebontásáért felelősnek tart. A Fidesz elnöke a Bayer Show-ban adott exkluzív interjút

A kommunikációs igazgató közleményében a „Tisza-ÁVH” kifejezést is használta, és azt állította, hogy az általa így nevezett szervezet vezetőinek és leendő munkatársainak is számolniuk kell a következményekkel.