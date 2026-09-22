Magyar Péter büntetőügye: reagált a Fidesz, rendkívüli parlamenti ülés jöhet

A parlament dönthet Magyar Péter mentelmi jogáról

Ahogyan az lapunk is megírta, a Legfőbb Ügyészség korábban közölte, hogy a legfőbb ügyész helyettese indítványozta az Országgyűlés elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Az ügyészség ezzel teremtené meg a lehetőségét annak, hogy folytatódjon a 2024-es telefonlopási ügyben indított büntetőeljárás.

A nyomozás korábban azért szakadt meg, mert Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvezett, az Európai Parlament pedig nem járult hozzá annak felfüggesztéséhez. EP-mandátuma 2026. május 8-án megszűnt, ám másnaptól országgyűlési képviselőként ismét mentelmi jog illette meg.

Ennek felfüggesztéséről már a magyar parlament dönthet.

A Fidesz két másik politikusa mellett a saját mentelmi jogának felfüggesztését is kéri Magyar Péter (Forrás: AFP)

Magyar Péter válasza: maga kéri a mentelmi joga felfüggesztését

Magyar Péter Facebook-bejegyzésben reagált az ügyészség indítványára.

A miniszterelnök azt állította, hogy az ügyészség politikai céllal próbálja összemosni az ellene indított telefonos ügyet a Hankó Balázshoz és Seszták Miklóshoz kapcsolódó büntetőeljárásokkal.

Magyar Péter közölte: önként nem mondhat le a mentelmi jogáról, mivel annak felfüggesztéséről az Országgyűlés dönthet. Ezért a kérelmek megérkezése után kezdeményezni fogja a parlament rendkívüli ülésének összehívását.

Az én lelkiismeretem tiszta, kérem az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat”

– írta, hozzátéve, hogy kész a hatóságok elé állni.

A miniszterelnök a 2024-es szórakozóhelyi incidenssel kapcsolatban azt állította, ma sem cselekedne másként, mert szerinte egy provokátort próbált megakadályozni abban, hogy fiatalokat zaklasson.

Egyúttal bejelentette, hogy foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesz az akkori rendőri vezetők ellen.

Magyar Péter szerint ugyanis politikai utasításra, indokolatlanul veszélyes körülmények között küldtek búvárokat az áradó Dunába az oda került telefon felkutatására.