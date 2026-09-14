Magyar Péter már másképp számolja a gyermekvédelmi dolgozók béremelését

Jóval szerényebb béremelés körvonalazódhat a szociális és gyermekvédelmi ágazatban annál, mint amit a Tisza Párt a választások előtt vállalt – írta a Világgazdaság. A választási programban még azonnali, általános 25 százalékos emelés szerepelt, Magyar Péter azonban hétfői rádióinterjújában már két lépcsőben végrehajtott, összességében 20–25 százalékos növekedésről beszélt. A miniszterelnök hozzátette:

Magyar Péter már a minimálbér-emelést is beleszámolhatja a béremelésbe (Fotó: Ladóczki Balázs)

Közben történni fog egy minimálbér-emelés és egy adócsökkentés”.

Két részletben érkezhet az emelés

Magyar Péter közlése alapján az első emelt összeget novemberben fizetnék ki, a második lépcső pedig januárban következne.

Ugyanakkor nem világos, hogy a kormány a 20–25 százalékos növekedést kizárólag munkáltatói béremeléssel teljesítené-e, vagy abba más intézkedések hatását is beszámítaná.

A jelenleg ismertetett menetrend szerint:

az első béremelés novemberben érkezne;

a második lépcsőt januárban hajtanák végre;

közben emelkedne a minimálbér;

2027-től adójóváírást kapnának a mediánbér alatt keresők;

egyelőre nem ismert, mekkora rész származna tényleges munkáltatói béremelésből.

A lap számítása szerint, ha a kormány a minimálbér-emelést és az adójóváírást is beleszámítja a vállalt növekedésbe, a novemberi tényleges béremelés akár 10–12,5 százalék körül is alakulhat. Ehhez adódhatna hozzá januártól az adójóváírás, valamint bizonyos esetekben a magasabb minimálbér hatása.

A Tisza választási programja eredetileg külön vállalásként kezelte a gyermekvédelmi dolgozók béremelését és a mediánbér alatt keresők adójóváírását. Amennyiben ezeket most együttesen számítják bele a 20–25 százalékos növekedésbe, a klasszikus értelemben vett bérrendezés jelentősen elmaradhat a kampányígérettől.