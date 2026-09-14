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Magyar Péter

Magyar Péter már másképp számolja a gyermekvédelmi dolgozók béremelését

33 perce
Olvasási idő: 6 perc
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A Tisza Párt a választási programjában még azonnali, 25 százalékos béremelést ígért a gyermekvédelmi dolgozóknak, a kormányfő azonban már két részletben megvalósuló, összesen 20–25 százalékos növekedésről beszélt. A Világgazdaság szerint Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy ebbe a minimálbér emelését és a 2027-től tervezett adójóváírást is beleszámíthatják.
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Magyar PéterTisza Pártszociális ágazati érdekegyeztető fórumszociális ágazatban dolgozók szakszervezetebéremelésminimálbérsztrájk

Jóval szerényebb béremelés körvonalazódhat a szociális és gyermekvédelmi ágazatban annál, mint amit a Tisza Párt a választások előtt vállalt – írta a Világgazdaság. A választási programban még azonnali, általános 25 százalékos emelés szerepelt, Magyar Péter azonban hétfői rádióinterjújában már két lépcsőben végrehajtott, összességében 20–25 százalékos növekedésről beszélt. A miniszterelnök hozzátette: 

Magyar Péter
Magyar Péter már a minimálbér-emelést is beleszámolhatja a béremelésbe (Fotó: Ladóczki Balázs)

Közben történni fog egy minimálbér-emelés és egy adócsökkentés”.

Két részletben érkezhet az emelés

Magyar Péter közlése alapján az első emelt összeget novemberben fizetnék ki, a második lépcső pedig januárban következne. 

Ugyanakkor nem világos, hogy a kormány a 20–25 százalékos növekedést kizárólag munkáltatói béremeléssel teljesítené-e, vagy abba más intézkedések hatását is beszámítaná.

A jelenleg ismertetett menetrend szerint:

  • az első béremelés novemberben érkezne;
  • a második lépcsőt januárban hajtanák végre;
  • közben emelkedne a minimálbér;
  • 2027-től adójóváírást kapnának a mediánbér alatt keresők;
  • egyelőre nem ismert, mekkora rész származna tényleges munkáltatói béremelésből.

A lap számítása szerint, ha a kormány a minimálbér-emelést és az adójóváírást is beleszámítja a vállalt növekedésbe, a novemberi tényleges béremelés akár 10–12,5 százalék körül is alakulhat. Ehhez adódhatna hozzá januártól az adójóváírás, valamint bizonyos esetekben a magasabb minimálbér hatása.

A  Tisza választási programja eredetileg külön vállalásként kezelte a gyermekvédelmi dolgozók béremelését és a mediánbér alatt keresők adójóváírását. Amennyiben ezeket most együttesen számítják bele a 20–25 százalékos növekedésbe, a klasszikus értelemben vett bérrendezés jelentősen elmaradhat a kampányígérettől.

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Magyar Péter sztrájkra is számíthat

A szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók jelentős része várhatóan a novemberi emelés után is a mediánbér alatt keres majd, így az adójóváírás béremeléstől függetlenül is növelné a nettó jövedelmüket. Ezért különösen fontos lenne tisztázni, hogy az egyes intézkedések pontosan milyen arányban járulnak hozzá a kormány által említett 20–25 százalékhoz.

A szeptember 2-án megtartott Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórumon nem született bérmegállapodás. A munkavállalói oldal azonnali, június 1-jéig visszamenőleges, 25 százalékos béremelést követelt, emellett 2027-től új bértáblát, 2028 és 2030 között pedig további felzárkóztatást szeretne elérni az egészségügy és a közoktatás béreihez.

A Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete szerint az új szakpolitikai vezetés ellenére sem vált kellően hangsúlyos kormányzati üggyé az ágazat bérrendezése. A szervezet ezért szeptember elején sztrájk- és demonstrációs készültséget jelentett be.

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