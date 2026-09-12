Magyar Péter gyermekvédelmi krízisprogramot jelentett be

Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését, a több mint 200 oldalas dokumentum a kormany.hu oldalon érhető el. Magyar Péter miniszterelnök délelőtt sajtótájékoztatón ismertette a dokumentumot, amely május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatássorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében tizenkét vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy félezer szakemberrel találkoztak, és csaknem százórányi személyes beszélgetést folytattak.
A jelentés alapján a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8 százaléka. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, miközben Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják a legkevesebb érintettet.
2010 és 2025 között 17 százalékkal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma.
Tízezer kiskorú gyerekből 2010-ben 99, 2024-ben már 127 nem élt a vér szerinti családjával. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezer gyerek nevelkedik állami gondoskodásban.
Összeomlás szélén áll a gyermekvédelmi rendszer
A gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll – jelentette ki a szociális és családügyi miniszter a rendszer működéséről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón a budapesti Kossuth Lajos Gyermekotthonban. Azonnali cselekvést sürgetett, úgy fogalmazott: a rendszert csak a benne dolgozó emberek elkötelezettsége és hitvallása tartja tulajdonképpen életben. Ők elsősorban a rendszer túlterheltségét és az égető szakemberhiányt jelölték meg a legnagyobb problémák között.
Kátai-Németh Vilmos hangsúlyozta: az államnak azon kívül, hogy megvédi a gyerekeket, az is a feladata, hogy olyan környezetet biztosítsanak nekik, ahol fejlődhetnek, kiteljesedhetnek és szerető környezetet találnak. Mint mondta, tudták, hogy ha új rendszert akarnak építeni, akkor valós adatokra van szükségük, ahogy arra is, hogy „a Fidesz által eltussolt, elhallgatott jelentéseket nyilvánossággal kell hozni”. Továbbá az is egyértelműen világos volt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket meg kell hallgatniuk, hiszen az ő tapasztalataik és észrevételeik nélkül nem építhető egy új rendszer – tette hozzá. A miniszter elmondta:
jelenleg Magyarországon 130 ezer gyermek van veszélyeztetett helyzetben, 23 ezren élnek intézményekben, azaz állami gondozásban, és 2700-an várnak ara, hogy kiemeljék őket a családjukból.
Ez tragikus, ezen változtatni kell – jelentette ki a miniszter.
A szociális és családügyi minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára azt mondta: a gyermekvédelmi rendszer már csak nevében látja el a jogaszabályokban előírt feladatát. Gyurkó Szilvia kiemelte, hogy a gyermekek sok esetben be sem kerülhetnek a gyermekvédelmi rendszerbe, mivel nincs számukra megfelelő elhelyezési lehetőség, ezért bántalmazó vagy elhanyagoló közegben maradnak. Ugyanakkor az is komoly probléma, hogy ha bekerülnek a rendszerbe, nem megfelelően biztosított, hogy ott is maradjanak és megfelelő ellátásban részesüljenek. Példaként említette, hogy
2026-ban Magyarországon mintegy 800 gyermek van tartósan szökésben, és az utcán él.
Az előző kormányra utalva hangsúlyozta, a gondoskodás a gyerekekről nem azt jelenti, hogy plakátokra írják: „gyermekbarát ország vagyunk”. A gyerekekről valódi felelősséget vállalva lehet gondoskodni, a munka pedig ott kezdődik, hogy nem hazudjuk el a történeteket, hanem szembenézünk velük – hangsúlyozta.
A politika cserben hagyta a gondozott gyermekeket
Közösen, egy nemzetként kell kimondanunk, hogy felelősek vagyunk a ránk bízott gyermekekért – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Kiemelte: azt is érdemes kimondanunk, hogy „nem fogjuk még egyszer azt hagyni, hogy a politika cserben hagyja az egyébként is traumatizált, családokból kiemelt vagy nagyon nehéz családi körülmények között élő gyermekeket”.
Azt is hangsúlyozta: a kormány szakít azzal a gyakorlattal, hogy ha tudomására jut valamilyen probléma, bűncselekmény, akkor eltitkolja a magyar emberek elől.
A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, és az Orbán-kormány tudott erről, mégsem tett semmit
– állította a kormányfő. Szerinte a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium pontosan tudta, hogy mi történik. Saját belső adatai szerint az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményekben 2024-ben 1959 gyermekbántalmazási esetet, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazást rögzítettek. Két év alatt 2249 alkalommal történt rendőrségi feljelentés,
naponta átlagosan több mint három rendőrségi feljelentés született.
A valós szám jóval magasabb lehet, hiszen számos bántalmazás rejtve maradt – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: magánemberként és apaként is felfoghatatlan számára, hogy minderről az Orbán-kormány tudott, sőt maga idézte elő ezeket a körülményeket, majd amikor látta a következményeket, akkor nem tett semmit. Szerinte az Orbán-kormány nemcsak politikailag bukott meg, hanem alapvető emberségből is.
Magyar Péter krízisprogramot hirdetett
Azonnali, mintegy tízmilliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta: nincs idő megvárni a jövő évi költségvetést, azonnali cselekvésre van szükség. Tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy hatmilliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben.
A szakmai programok
- összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre,
- tizenöt speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását,
- új krízisellátást hoznak létre azonnal nyolcvan gyermek számára.
- Új, célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára,
- bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik,
- mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására.
Arról is beszámolt, hogy a kormány a jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot:
- szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat,
- szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat.
- Szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében.
Magyar Péter azt mondta: az állam soha többé „nem fogja elfordítani a fejét”, nem titkol el több jelentést és nem hagyja magukra sem a gyermekeket, sem a szakembereket. „Véget ér a tagadás korszaka”, mostantól a cselekvés, a szükséges források biztosítása és a szigorú elszámoltathatóság következik – jelentette ki a miniszterelnök.
A Fidesz szerint nem lehet komolyan venni Magyar Péter állításait
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter miniszterelnök politikai célokra használja a gyermekvédelem ügyét. Bóka Jánost a kötcsei találkozó előtt tartott sajtótájékoztatón kérdezték a gyermekvédelmi jelentésről, és arról, hogy Magyar Péter azt állította: a gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, és az Orbán-kormány tudott erről, mégsem tett semmit.
A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péternek a gyermekvédelem és az állami gondozásban lévő gyermekek ügye pontosan annyit ér, hogy egy ilyen bejelentést a kötcsei találkozó időpontjára időzített, csak azért, hogy ezzel politikai kommunikációs pontokat szerezzen. Szerinte
a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége.
A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert azzal vádolta, hogy politikai célokra használta fel az ügyet és az érintett gyerekeket a választási kampányban és most is.
Közölte, hogy nincsen tudomása olyan titkosított jelentés létezéséről, amiről a miniszterelnök beszélt.