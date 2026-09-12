Közzétették a kormány gyermekvédelmi jelentését, a több mint 200 oldalas dokumentum a kormany.hu oldalon érhető el. Magyar Péter miniszterelnök délelőtt sajtótájékoztatón ismertette a dokumentumot, amely május és augusztus között végzett komplex felmérés alapján készült. A közzétett eredmények egy országos látogatássorozat tapasztalatain alapulnak, amelynek keretében tizenkét vármegyében 19 intézményt, illetve szakmai egységet kerestek fel a felmérést végzők, mintegy félezer szakemberrel találkoztak, és csaknem százórányi személyes beszélgetést folytattak.

Magyar Péter gyermekvédelmi krízisprogramot jelentett be (Forrás: Facebook)

A jelentés alapján a Magyarországon élő több mint 1,6 millió gyerek közül 130 ezer van veszélyeztetettként nyilvántartva, azaz a gyerekek közel 8 százaléka. A helyzet Észak-Magyarországon a legkritikusabb, miközben Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon regisztrálják a legkevesebb érintettet.

2010 és 2025 között 17 százalékkal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma.

Tízezer kiskorú gyerekből 2010-ben 99, 2024-ben már 127 nem élt a vér szerinti családjával. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezer gyerek nevelkedik állami gondoskodásban.

Összeomlás szélén áll a gyermekvédelmi rendszer

A gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll – jelentette ki a szociális és családügyi miniszter a rendszer működéséről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón a budapesti Kossuth Lajos Gyermekotthonban. Azonnali cselekvést sürgetett, úgy fogalmazott: a rendszert csak a benne dolgozó emberek elkötelezettsége és hitvallása tartja tulajdonképpen életben. Ők elsősorban a rendszer túlterheltségét és az égető szakemberhiányt jelölték meg a legnagyobb problémák között.

Kátai-Németh Vilmos hangsúlyozta: az államnak azon kívül, hogy megvédi a gyerekeket, az is a feladata, hogy olyan környezetet biztosítsanak nekik, ahol fejlődhetnek, kiteljesedhetnek és szerető környezetet találnak. Mint mondta, tudták, hogy ha új rendszert akarnak építeni, akkor valós adatokra van szükségük, ahogy arra is, hogy „a Fidesz által eltussolt, elhallgatott jelentéseket nyilvánossággal kell hozni”. Továbbá az is egyértelműen világos volt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket meg kell hallgatniuk, hiszen az ő tapasztalataik és észrevételeik nélkül nem építhető egy új rendszer – tette hozzá. A miniszter elmondta:

jelenleg Magyarországon 130 ezer gyermek van veszélyeztetett helyzetben, 23 ezren élnek intézményekben, azaz állami gondozásban, és 2700-an várnak ara, hogy kiemeljék őket a családjukból.

Ez tragikus, ezen változtatni kell – jelentette ki a miniszter.